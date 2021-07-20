На Львовщине следователи разоблачили сельского главу, который незаконно “раздал” 11 участков украинских земель на сумму почти 3 млн грн.

Львовская полиция сообщила, что госслужащего разоблачили совместно с оперативниками СБУ.

Следствие установило, что 68-летний житель села в Червоноградском районе в октябре-ноябре 2020 злоупотреблял служебным положением и выдавал ложные решения сельсовета о передаче земельных участков в собственность частным лицам.

Сейчас главе сельсовета сообщили подозрение по ч.1 ст.366 про служебный подлог и ч.2 ст.364 о злоупотреблении властью или служебным положением.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, с запретом занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельности в течение трех лет.

Также госслужащий может заплатить штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Продолжается досудебное расследование и избрании подозреваемому меры пресечения.