На Львівщині слідчі викрили сільського голову, який незаконно “роздав” 11 ділянок українських земель на суму майже 3 млн грн.

Львівська поліція повідомила, що дерслужбовця викрили разом зі оперативниками СБУ.

Слідство встановило, що 68-річний мешканець села у Червоноградському районі протягом жовтня-листопада 2020 року зловживав службовим становищем і видавав неправдиві рішення сільради про передання земельних ділянок у власність приватним особам.

Наразі сільському голові повідомили підозру за ч.1 ст.366 про службове підроблення та ч.2 ст.364 про зловживання владою або службовим становищем.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років, із забороною обіймати певні посади чи займатися деякими видами діяльності протягом трьох років.

Також держслужбовець може заплатити штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Триває досудове розслідування та обрання підозрюваному запобіжного заходу.