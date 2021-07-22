Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Модернизировали впервые за 60 лет: в Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала

Модернизировали впервые за 60 лет: в Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала

Сегодня, 22 июля, состоялось торжественное открытие реконструированного Центрального автовокзала в Киеве, расположенного на Демеевской площади.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. В конце сентября 2020 года вокзал начали модернизировать — сейчас здание автостанции капитально обновили. Ремонтные работы осуществляла компания Укрпас.

В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
Модернизировали впервые за 60 лет: в Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала / 6 фотографий

Ранее директор по маркетингу Киевпассервиса Дмитрий Ожигов рассказал, что на реконструкцию помещения планировали потратить более €2 млн.

С марта 2020 года Центральный автовокзал, пять автостанций в столице и 18 станций в Киевской области приватизировали. А уже в октябре главный вокзал Киева впервые начали модернизировать за 60 лет.

Рабочие капитально освежили внешний вид здания и помещений внутри Центрального автовокзала. В частности, проложили новый пол и обновили стены автостанции.

В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
В Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала
Модернизировали впервые за 60 лет: в Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала / 7 фотографий
Читайте
Холод, грязь и ремонт 60-х: почему в Украине заброшены автовокзалы

Фото: Факты ICTV

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка