Сегодня, 22 июля, состоялось торжественное открытие реконструированного Центрального автовокзала в Киеве, расположенного на Демеевской площади.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. В конце сентября 2020 года вокзал начали модернизировать — сейчас здание автостанции капитально обновили. Ремонтные работы осуществляла компания Укрпас.

Модернизировали впервые за 60 лет: в Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала / 6 фотографий

Ранее директор по маркетингу Киевпассервиса Дмитрий Ожигов рассказал, что на реконструкцию помещения планировали потратить более €2 млн.

С марта 2020 года Центральный автовокзал, пять автостанций в столице и 18 станций в Киевской области приватизировали. А уже в октябре главный вокзал Киева впервые начали модернизировать за 60 лет.

Рабочие капитально освежили внешний вид здания и помещений внутри Центрального автовокзала. В частности, проложили новый пол и обновили стены автостанции.

Модернизировали впервые за 60 лет: в Киеве завершили реконструкцию Центрального автовокзала / 7 фотографий

Фото: Факты ICTV