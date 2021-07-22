Сьогодні, 22 липня, відбулося урочисте відкриття реконструйованого Центрального автовокзалу у Києві, розташованого на Деміївській площі.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. Наприкінці вересня 2020 року вокзал почали модернізувати – наразі будівлю автостанції капітально оновили. Ремонтні роботи здійснювала компанія Укрпас.

Модернізували вперше за 60 років: у Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу / 6 фотографий

Раніше директор з маркетингу Київпассервісу Дмитро Ожигов розповів, що на реконструкцію приміщення планували витратити понад €2 млн.

У березні 2020 року Центральний автовокзал, п’ятеро автостанцій у столиці та 18 станцій на Київщині приватизували. А вже у жовтні головний вокзал Києва вперше почали модернізовувати за 60 років.

Робітники капітально освіжили зовнішній вигляд будівлі та приміщень всередині Центрального автовокзалу. Зокрема проклали нову підлогу та оновили стіни автостанції.

Модернізували вперше за 60 років: у Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу / 7 фотографий

Фото: Факти ICTV