У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу

Сьогодні, 22 липня, відбулося урочисте відкриття реконструйованого Центрального автовокзалу у Києві, розташованого на Деміївській площі.
Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. Наприкінці вересня 2020 року вокзал почали модернізувати – наразі будівлю автостанції капітально оновили. Ремонтні роботи здійснювала компанія Укрпас.
Раніше директор з маркетингу Київпассервісу Дмитро Ожигов розповів, що на реконструкцію приміщення планували витратити понад €2 млн.
У березні 2020 року Центральний автовокзал, п’ятеро автостанцій у столиці та 18 станцій на Київщині приватизували. А вже у жовтні головний вокзал Києва вперше почали модернізовувати за 60 років.
Робітники капітально освіжили зовнішній вигляд будівлі та приміщень всередині Центрального автовокзалу. Зокрема проклали нову підлогу та оновили стіни автостанції.
Фото: Факти ICTV