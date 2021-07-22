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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Модернізували вперше за 60 років: у Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу

Модернізували вперше за 60 років: у Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу

Сьогодні, 22 липня, відбулося урочисте відкриття реконструйованого Центрального автовокзалу у Києві, розташованого на Деміївській площі.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. Наприкінці вересня 2020 року вокзал почали модернізувати – наразі будівлю автостанції капітально оновили. Ремонтні роботи здійснювала компанія Укрпас.

У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
Модернізували вперше за 60 років: у Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу / 6 фотографий

Раніше директор з маркетингу Київпассервісу Дмитро Ожигов розповів, що на реконструкцію приміщення планували витратити понад €2 млн.

У березні 2020 року Центральний автовокзал, п’ятеро автостанцій у столиці та 18 станцій на Київщині приватизували. А вже у жовтні головний вокзал Києва вперше почали модернізовувати за 60 років.

Робітники капітально освіжили зовнішній вигляд будівлі та приміщень всередині Центрального автовокзалу. Зокрема проклали нову підлогу та оновили стіни автостанції.

У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
У Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу
Модернізували вперше за 60 років: у Києві завершили реконструкцію Центрального автовокзалу / 7 фотографий
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Фото: Факти ICTV

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