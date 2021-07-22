Сепаратисты бежали без боя: как украинские военные освобождали Северодонецк

22 июля Украина отмечает день освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов.

Этот город стал областным центром Луганщины, после того как в 2014 году сам Луганск оккупировали российские войска.

Сердце химпромышленности Украины

Город Северодонецк был основан не так давно — в 1934 году.

Тогда советская власть строила крупный химический комбинат, а новый населенный пункт появился в черте города Лисичанск.

За несколько десятилетий в Северодонецке было построено более десяти заводов и предприятий.

В частности, Северодонецкий Азот является одним из основных производителей химической продукции не только на Донбассе, но и в Украине.

Два месяца оккупации

Вооруженные сепаратисты так называемой Армии Юго-Востока вошли в Северодонецк в мае 2014 года.

Тогда же под дулами автоматов был проведен “референдум” за создание так называемой ЛНР.

Немало местных жителей, а также представители миссии ОБСЕ, которые развернули свою работу в городе, подтверждали наличие застенков и тюрем-подвалов, где боевики удерживали людей с проукраинскими взглядами.

Показания пострадавших задокументировали представители Украинского Хельсинского союза по правам человека.

В частности, после захвата Северодонецка боевики периодически глушили или отключали интернет и телефонную связь.

Также сепаратисты проводили артобстрелы жилых кварталов города, после чего сразу же снимали руины домов на видео, чтобы обвинить в этом украинских военных.

Освобождение и потери

Северодонецк был освобожден от террористов 22 июля 2014 года.

Устроив массированный обстрел из тяжелой бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия, добровольцам, подразделениям Нацгвардии и ВСУ удалось выбить вооруженные формирования “ЛНВ” из города всего за несколько часов.

Во время штурма Северодонецка со стороны украинских военных не было никаких потерь.

Одного из командиров бригады охраны Нацгвардии, полковника Александра Радиевского местные жители встретили аплодисментами и благодарили за освобождение.

Однако и после того, как над Северодонецком взвился украинский флаг, провокации боевиков продолжились.

Согласно данным Украинского Хельсинского союза по правам человека, с начала АТО и до конца 2017 года здесь погибло 15 украинских военнослужащих.

Также известно о 20 погибших местных жителях, 18 из которых находились в рядах “ополчения ЛНР”.

Северодонецк сегодня

После освобождения в Северодонецке впервые за времена независимости эксперты отмечают прирост населения.

Наиболее громким делом за последние годы стало убийство осенью 2017 года депутата Сергея Самарского, который был советником мэра Северодонецка и членом партии БПП.

Когда город был оккупирован, Самарский попал в плен к боевикам. После увольнения он стал депутатом и начал заниматься антикоррупционной деятельностью.

Эксперты убеждены, что именно это было мотивом заказчиков его убийства.

Фото: Нацгвардия, Роман Бочкала, Северодонецк Азот