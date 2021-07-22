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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Сепаратисты бежали без боя: как украинские военные освобождали Северодонецк

Сепаратисты бежали без боя: как украинские военные освобождали Северодонецк

22 июля Украина отмечает день освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов.

Этот город стал областным центром Луганщины, после того как в 2014 году сам Луганск оккупировали российские войска.

Сердце химпромышленности Украины

Город Северодонецк был основан не так давно — в 1934 году.

Тогда советская власть строила крупный химический комбинат, а новый населенный пункт появился в черте города Лисичанск.

За несколько десятилетий в Северодонецке было построено более десяти заводов и предприятий.

В частности, Северодонецкий Азот является одним из основных производителей химической продукции не только на Донбассе, но и в Украине.

Сепаратисты бежали без боя: как украинские военные освобождали Северодонецк

Два месяца оккупации

Вооруженные сепаратисты так называемой Армии Юго-Востока вошли в Северодонецк в мае 2014 года.

Тогда же под дулами автоматов был проведен “референдум” за создание так называемой ЛНР.

Немало местных жителей, а также представители миссии ОБСЕ, которые развернули свою работу в городе, подтверждали наличие застенков и тюрем-подвалов, где боевики удерживали людей с проукраинскими взглядами.

Показания пострадавших задокументировали представители Украинского Хельсинского союза по правам человека.

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В частности, после захвата Северодонецка боевики периодически глушили или отключали интернет и телефонную связь.

Также сепаратисты проводили артобстрелы жилых кварталов города, после чего сразу же снимали руины домов на видео, чтобы обвинить в этом украинских военных.

Освобождение и потери

Северодонецк был освобожден от террористов 22 июля 2014 года.

Устроив массированный обстрел из тяжелой бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия, добровольцам, подразделениям Нацгвардии и ВСУ удалось выбить вооруженные формирования “ЛНВ” из города всего за несколько часов.

Во время штурма Северодонецка со стороны украинских военных не было никаких потерь.

Сепаратисты бежали без боя: как украинские военные освобождали Северодонецк

Одного из командиров бригады охраны Нацгвардии, полковника Александра Радиевского местные жители встретили аплодисментами и благодарили за освобождение.

Однако и после того, как над Северодонецком взвился украинский флаг, провокации боевиков продолжились.

Согласно данным Украинского Хельсинского союза по правам человека, с начала АТО и до конца 2017 года здесь погибло 15 украинских военнослужащих.

Также известно о 20 погибших местных жителях, 18 из которых находились в рядах “ополчения ЛНР”.

Северодонецк сегодня

После освобождения в Северодонецке впервые за времена независимости эксперты отмечают прирост населения.

Наиболее громким делом за последние годы стало убийство осенью 2017 года депутата Сергея Самарского, который был советником мэра Северодонецка и членом партии БПП.

Когда город был оккупирован, Самарский попал в плен к боевикам. После увольнения он стал депутатом и начал заниматься антикоррупционной деятельностью.

Эксперты убеждены, что именно это было мотивом заказчиков его убийства.

Фото: Нацгвардия, Роман Бочкала, Северодонецк Азот

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