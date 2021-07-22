Сепаратисти тікали без бою: як українські військові звільняли Сєвєродонецьк

22 липня Україна відзначає день звільнення Сєвєродонецька від проросійських сепаратистів.

Це місто стало обласним центром Луганщини, після того як у 2014 році сам Луганськ окупували російські війська.

Серце хімпромисловості України

Місто Сєвєродонецьк було засноване не так давно – у 1934 році.

Тоді радянська влада будувала великий хімічний комбінат, а новий населений пункт з’явився у межах міста Лисичанськ.

За кілька десятиліть у Сєвєродонецьку було збудовано більше десяти заводів та підприємств.

Зокрема, Сєвєродонецький Азот є одним із провідних виробників хімічної продукції не лише на Донбасі, а й в Україні.

Два місяці окупації

Озброєні сепаратисти так званої Армії Юго-Востока увійшли до Сєвєродонецька у травні 2014 року.

Тоді ж під дулами автоматів було проведено “референдум” за створення так званої ЛНР.

Чимало місцевих мешканців, а також представники місії ОБСЄ, що розгорнули свою роботу в місті, підтверджували наявність катівень і в’язниць-підвалів, де бойовики утримували людей із проукраїнськими поглядами.

Свідчення постраждалих задокументували представники Української Гельсінської спілки з прав людини.

Зокрема, після захоплення Сєвєродонецька бойовики періодично глушили або відключали інтернет-з’єднання і телефонний зв’язок.

Також сепаратисти проводили артобстріли житлових кварталів міста, після чого одразу ж знімали руїни будинків на відео, щоб звинуватити у цьому українських військових.

Звільнення і втрати

Сєвєродонецьк було звільнено від терористів 22 липня 2014 року.

Влаштувавши масований обстріл із важкої бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї, добровольцям, підрозділам Нацгвардії та ЗСУ вдалося вибити збройні формування “ЛНР” з міста лише за декілька годин.

Під час штурму Сєвєродонецька українські військові не зазнали жодних втрат.

Одного із командирів бригади охорони Нацгвардії, полковника Олександра Радієвського місцеві мешканці зустріли оплесками та дякували за звільнення.

Втім, після того як над Сєвєродонецьком замайорів український прапор, провокації бойовиків продовжилися.

За даними Української Гельсінської спілки з прав людини, з початку АТО і до кінця 2017 року тут загинуло 15 українських військовослужбовців.

Також відомо про 20 загиблих місцевих мешканців, 18 з яких перебували у лавах “ополчення ЛНР”.

Сєвєродонецьк сьогодні

Після звільнення у Сєвєродонецьку вперше за часів незалежності експерти відзначають приріст населення.

Найбільш гучною справою за останні роки стало вбивство депутата Сергія Самарського восени 2017 року, який був радником мера Сєвєродонецька та членом партії БПП.

Коли місто було окуповане, Самарський потрапив у полон до бойовиків. Після звільнення він став депутатом і почав займатися антикорупційною діяльністю.

Експерти переконані, що саме це було мотивом замовників його вбивства.

Фото: Нацгвардія, Роман Бочкала, Сєвєродонецьк Азот