Украина отменила штрафы за нарушение порядка выезда из ОРДЛО

Украинское государство временно отменило штрафы за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированных территорий Украины. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Изменения в некоторые законодательные акты, направленные на предотвращение распространения коронавируса, относительно временных оснований для отмены штрафов или иных мер воздействия за нарушение въезда на территорию Украины вступили в силу.

Закон предусматривает, что украинцев, которые проживают в ОРДЛО и нарушили порядок въезда или выезда из ВОТ, не будут штрафовать, если такие действия совершили в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабмином.

Речь идет о возвращении на место своего проживания граждан Украины, членов их семьи или ее воссоединения, тяжелая болезнь, лечение или необходимость обеспечения определенными медицинскими препаратами при наличии тяжелых или хронических заболеваний, смерть близких родственников.

В частности, на выезд без административного взыскания может рассчитывать лицо, имеющее документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве.

Также речь идет о пересечении пункта контроля ребенком (до 16-летнего возраста), в сопровождении одного из родителей (усыновителей) для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, необходимость принятия наследства.