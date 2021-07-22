Україна скасувала штрафи за порушення порядку виїзду з ОРДЛО

Українська держава тимчасового скасувала штрафи за порушення порядку в’їзду та виїзду з окупованих територій України. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Зміни до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусу, щодо тимчасових підстав для скасування штрафів чи інших заходів впливу за порушення в’їзду на територію України набули чинності.

Закон передбачає, що українців, які проживають в ОРДЛО та порушили порядок в’їзду чи виїзду з ТОТ, не штрафуватимуть, якщо такі дії здійснили через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабміном.

Йдеться про повернення на місце свого проживання громадян України та членів їхньої родини, возз’єднання сім’ї, важка хвороба, лікування чи необхідність забезпечення певними медичними препаратами за наявності важких чи хронічних захворювань, смерть близьких родичів.

Зокрема на виїзд без адміністративного стягнення може розраховувати особа, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі.

Також йдеться про перетин пункту контролю дитиною (до 16-річного віку), в супроводі одного з батьків (всиновлювачів) з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, необхідність прийняття спадщини.