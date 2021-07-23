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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Россия блокирует поисковый процесс: в ОРДЛО пропавшими без вести считают 258 человек

Россия блокирует поисковый процесс: в ОРДЛО пропавшими без вести считают 258 человек

По состоянию на 23 июля пропавшими без вести на оккупированных территориях Донбасса считаются 258 человек, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что среди пропавших людей и 67 военнослужащих и резервистов.

Об этом Денисова рассказала после официальной встречи с Генеральным директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер.

— В результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, — написала посадовиця.

Денисова отметила, что поисковые работы должны осуществляться в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, согласно минского договоренностями.

Однако российская сторона блокирует этот процесс.

Во время встречи омбудсмен обратила внимание на проблемы в поиске пропавших без вести украинцев в оккупированном Крыму.

ООН зафиксировал 43 случая насильственных исчезновений с территории аннексированного полуострова с 2014 года, Украина располагает данными про 11 человек.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

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