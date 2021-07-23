По состоянию на 23 июля пропавшими без вести на оккупированных территориях Донбасса считаются 258 человек, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что среди пропавших людей и 67 военнослужащих и резервистов.

Об этом Денисова рассказала после официальной встречи с Генеральным директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер.

— В результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, — написала посадовиця.

Денисова отметила, что поисковые работы должны осуществляться в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, согласно минского договоренностями.

Однако российская сторона блокирует этот процесс.

Во время встречи омбудсмен обратила внимание на проблемы в поиске пропавших без вести украинцев в оккупированном Крыму.

ООН зафиксировал 43 случая насильственных исчезновений с территории аннексированного полуострова с 2014 года, Украина располагает данными про 11 человек.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова