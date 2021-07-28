В среду, 28 июля, отмечают великий День Крещения Киевской Руси-Украины. По случаю этого праздника президент Владимир Зеленский поздравил всех украинцев с 1033-летием Крещения Руси.

— Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем. С Днем Крещения Киевской Руси — Украины, — написал глава государства.

По его словам, князь Владимир сделал цивилизационный выбор в далеком 988 году.

— И через тысячу лет после него Украина является демократическим государством, территорией свободы и уважения, где существует религиозное многообразие и межконфессиональная согласие, — отметил Зеленский.

Как добавил украинский лидер, название праздника исторически справедливое. Оно акцентирует неразрывность двух государств.

— Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет. Украина является наследницей одной из самых могущественных государств средневековой Европы. В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад князь Владимир крестил Киевскую Русь, — отметил Зеленский.

Также президент отметил и историческое единство всех украинцев.