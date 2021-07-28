У середу, 28 липня, відзначають великий День Хрещення Київської Русі-України. Із цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав усіх українців з 1033-ю річницею Хрещення Русі.

– Пам’ятаймо про минуле, діймо сьогодні, думаймо про майбутнє. З Днем Хрещення Київської Русі – України, – написав глава держави.

За його словами, князь Володимир зробив цивілізаційний вибір у далекому 988 році.

– І через тисячу років після нього Україна є демократичною державою, територією свободи й поваги, де існує релігійне різноманіття та міжконфесійна згода, – зауважив Зеленьський.

Як додав український лідер, назва свята історично справедлива. Вона акцентує нерозривність двох держав.

– Між Київською Руссю та Україною – тисяча років. Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, розпочалась історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому князь Володимир охрестив Київську Русь, – зазначив Зеленський.

Також президент наголосив і на історичній єдності усіх українців.

– Усі українці, з будь-якого куточка України, – це один великий народ. Український народ. Ці слова – данина правді та справедливості.

За словами Зеленського, Київська Русь – це мати нашої історії, а 24 області України та півострів Крим – її рідні діти.

– А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок. І намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій.

На завершення глава держави зауважив, що сьогодні ми маємо спільно прагнути одного: що збудовано – не втратити, що зруйновано – відновити, що захоплено – повернути. А все це разом – назавжди зберегти.