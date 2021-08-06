Заказное убийство гражданина США: в Киеве задержали двух мужчин

В Киеве задержали двух мужчин, которые планировали умышленное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки.

По данным Офиса генпрокурора, двое мужчин (гражданин Украины и США, который прибыл в Киев, и его товарищ) спланировали убийство. Для этого они искали правонарушителей, которые за $45 тыс. были готовы убить в Балтиморе американца.

Согласно плану злоумышленников, замысел должен был быть выполненным до того, как заказчик вернется в США. Таким образом мужчина хотел создать себе алиби в случае, если правоохранители заподозрят его в преступлении.

В ходе расследования полицейские собрали доказательства, доказывающие причастность злоумышленников к заказному убийству. После передачи денежного вознаграждения сообщников задержали.

Мужчин подозревают по статье 15 (Покушение на уголовное преступление), статье 27 (Виды соучастников) и статье 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Злоумышленникам может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанных злоумышленников. Досудебное следствие продолжается.