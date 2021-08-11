Иван Выговский возглавил Главное управление Национальной полиции в Киеве после отставки Андрея Крищенко. Об этом сообщил Крищенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Слухи об изменении кадров на должность начальника киевской полиции ходили еще с начала августа. Различные СМИ писали о том, что бывший глава ведомства Крищенко подал в отставку, однако в МВД эту информацию опровергали.

11 августа сам Крищенко подтвердил на своей странице в Facebook, что подал заявление об отставке, которое приняли 10 августа.

Что известно об Иване Выговском

Иван Выговский возглавлял с начала 2020 года полицию Полтавской области. С 2016 года — заместитель начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Выговскому — 41 год, он родом из Житомирской области. Начал свою карьеру в 1999 году, заняв должность следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году завершил обучение в Национальном университете внутренних дел Украины.

Кадровые перестановки в МВД

15 июля народные депутаты проголосовали за отставку главы МВД Арсена Авакова. 16 июля этот пост занял Денис Монастырский, который был председателем парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

4 августа Кабинет министров уволил Антона Геращенко с должности заместителя главы МВД и назначил двух новых заместителей. Среди них Богдан Драпятый и Мэри Акопян.

11 июля стало известно об отставке Андрея Крищенко с должности главы ГУ Нацполиции Киева. Он отметил, что его представление приняли 10 августа.