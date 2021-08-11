Іван Вигівський очолив Головне управління Національної поліції у Києві після відставки Андрія Крищенка. Про це розповів Крищенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Чутки про зміну кадрів на посаду начальника київської поліції ходили ще з початку серпня. Різні ЗМІ писали про те, що колишній очільник відомства Крищенко подав у відставку, проте у МВС цю інформацію спростовували.

11 серпня сам Крищенко підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що подав заяву про відставку, яку прийняли 10 серпня.

Що відомо про Івана Вигівського

Іван Виговський очолював з початку 2020 року поліцію Полтавської області. З 2016 року – заступник начальника слідчого управління ГУНП у Миколаївській області.

Виговському – 41 рік, він родом з Житомирської області. Почав свою кар’єру в 1999 році, обійнявши посаду слідчого Очаківського райвідділу міліції. У 2003 році завершив навчання у Національному університеті внутрішніх справ України.

Кадрові перестановки у МВС

15 липня народні депутати проголосували за відставку очільника МВС Арсена Авакова. 16 липня цю посаду обійняв Денис Монастирський, який був головою парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника очільника МВС та призначив двох нових заступників. Серед них – Богдан Драп’ятий та Мері Акопян.

11 липня стало відомо про відставку Андрія Крищенка з посади очільника ГУ Нацполіції Києва. Він зазначив, що його подання ухвалили 10 серпня.