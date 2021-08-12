День Независимости: в Киеве ограничат движение транспорта на три дня

В Киеве в течение трех дней, с 23 по 25 августа, будет ограничено движение транспорта.

По данным Киевской городской государственной администрации, такие меры необходимы для съемок в честь Дня Независимости.

Съемочный процесс стартует 23 августа и завершится 25 числа в 20.00.

Движение ограничат с 12.00 первого дня съемок до 00.00 последнего. Соответствующие меры затронут Золотоворотский сквер, промежуток от Владимирской до Николая Лысенко, а также Золотоворотскую улицу.

Напомним, на День Независимости, 24 августа, в украинской столице движение транспорта ограничат на нескольких улицах из-за проведения праздника.

В частности, нельзя будет проехать с 6.00 до 8.00 на ул. Академика Туполева, Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича, Маршала Рыбалко, а также просп. Победы.

Кроме того, движение будет перекрыто ул. Большой Васильковской с 6.00 до 12.00.

В период с 6.00 до 16.00 проезд будет невозможен на улицах Крещатик, Михайловская, а также на Владимирском спуске, улице Грушевского, Петровской Аллее и Парковой дороге.