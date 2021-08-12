24 августа украинцы будут отмечать один из важнейших праздников в истории — День Независимости Украины 2021. По случаю 30-летия независимости будет организован масштабный военный парад в Киеве.

Парад ко Дню Независимости Украины 2021 года пройдет с участием военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

Факты ICTV предлагают посмотреть афишу парада в Киеве ко Дню Независимости, чтобы знать, на каких локациях будут проходить торжественные мероприятия и что покажут на них.

Афиша парада ко Дню Независимости Украины

На главных улицах столицы Крещатик и Майдан Независимости предусмотрено масштабный военный парад с пролетами авиационной техники.

Также на Михайловской площади и Владимирском проезде можно будет увидеть статический показ современных образцов вооружения и техники украинской армии.

А вот на реке Днепр состоится торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Более того, предусмотрен воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

В завершение на Трухановом острове устроят артиллерийский салют.

Онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости в Киеве можно будет посмотреть на Фактах ICTV.

Перекрытие движения транспорта в Киеве 24 августа

Также на День Независимости в Киеве местами будет временное ограничение движения транспорта.

Так, с 6.00 до 8.00 ограничат движение на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича.

6.00-12.00 — на ул. Большой Васильковской (от Лыбидской площади до Крещатика).

6.00-16.00 возможно перекрытии движения на ул. Крещатик, Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге.

Подготовка к празднику

День Независимости Украины начнут праздновать еще с 22 августа. В течение этих дней по всей стране состоится более 150 праздничных мероприятий. В частности, концерты, выступления известных людей, выставки.

Сейчас идет активная подготовка к празднику. 12 августа на территории ГП Антонов состоялась первая генеральная репетиция военного парада.

Так, во время репетиции военные тренировались шагать колоннами и разворачивать огромный национальный флаг.

Такая репетиция на предприятии продлится до 18 августа. После этого военные переместятся шагать на Крещатик.

Накануне начали подготовку к празднику и Воздушные силы с привлечением самолетов и вертолетов.

11 августа на аэродроме Васильков стартовал главный этап подготовки.

Детальное о том, как проходит подготовка ко Дню Независимости Украины и какие мероприятия в этот день состоятся — читайте в наших материалах.