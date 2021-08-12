День Незалежності: у Києві обмежать рух транспорту на три дні

У Києві протягом трьох днів, з 23 до 25 серпня, буде обмежено рух транспорту.

За даними Київської міської державної адміністрації, такі заходи необхідні для зйомок на честь Дня Незалежності.

Знімальний процес стартує 23 серпня та завершиться 25 числа о 20.00.

Рух обмежать з 12.00 першого дня зйомок до 00.00 останнього. Відповідні заходи поширяться на Золотоворітський сквер, проміжок від Володимирської до Миколи Лисенка, а також Золотоворітську вулицю.

Нагадаємо, на День Незалежності, 24 серпня, в українській столиці рух транспорту обмежать на кількох вулицях через проведення свята.

Зокрема, не можна буде проїхати з 6.00 до 8.00 вулицями Академіка Туполєва, Чорновола, Старовокзальною, Жилянською, Антоновича, Маршала Рибалка, а також просп. Перемоги.

Крім того, рух буде перекрито на вул. Великій Васильківській з 6.00 до 12.00.

У період з 6.00 до 16.00 проїзд буде неможливим на вулицях Хрещатик, Михайлівська, а також на Володимирському узвозі, вулиці Грушевського, Петровській Алеї та Парковій дорозі.