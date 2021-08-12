Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Дистанция и маски отменяются: карантинные ограничения на параде в Киеве

Дистанция и маски отменяются: карантинные ограничения на параде в Киеве

Несмотря на карантин в Украине, парад на День Независимости 2021 пройдет в Киеве и Одессе.

Как и остальные украинские области, эти города находятся в зеленой зоне карантина, поэтому запрета на проведение массовых мероприятий нет.

В то же время парад в Киеве в 2021 году будет предусматривать ряд карантинных ограничений, поскольку праздник 30-летия независимости будет действительно массовым.

Парад в Киеве и карантин

Утро вторника, 24 августа, в Киеве начнется с военного парада. Украинских военных на Крещатике и Майдане Независимости будут сопровождать пролеты авиационной техники.

Массовые скопления людей ожидаются также на Владимирском проезде и Михайловской площади, где будет происходить статичный показ современных образцов вооружения и техники Вооруженных сил Украины.

Вот каких рекомендаций советуют придерживаться в Минздраве:

  • будьте в маске, когда находитесь в местах большого скопления людей;
  • старайтесь соблюдать социальное дистанцирование (по крайней мере 1,5 м);
  • не прикасайтесь к лицу и глазам руками;
  • кашляйте и чихайте в салфетку или сгиб локтя;
  • не забывайте пользоваться антисептиком.

В то же время в Украине продолжают фиксировать случаи новых штаммов Covid-19. Немало украинских областей по эпидемиологическим показателям приближаются к желтой зоне карантина, который, в частности, предусматривает ужесточение ограничений.

При определении желтой зоны проведение массовых мероприятий (с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории) будет запрещено.

Читайте
Авиация, салюты и военные: как пройдет парад ко Дню Независимости в Киеве

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка