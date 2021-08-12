Несмотря на карантин в Украине, парад на День Независимости 2021 пройдет в Киеве и Одессе.

Как и остальные украинские области, эти города находятся в зеленой зоне карантина, поэтому запрета на проведение массовых мероприятий нет.

В то же время парад в Киеве в 2021 году будет предусматривать ряд карантинных ограничений, поскольку праздник 30-летия независимости будет действительно массовым.

Парад в Киеве и карантин

Утро вторника, 24 августа, в Киеве начнется с военного парада. Украинских военных на Крещатике и Майдане Независимости будут сопровождать пролеты авиационной техники.

Массовые скопления людей ожидаются также на Владимирском проезде и Михайловской площади, где будет происходить статичный показ современных образцов вооружения и техники Вооруженных сил Украины.

Вот каких рекомендаций советуют придерживаться в Минздраве:

будьте в маске, когда находитесь в местах большого скопления людей;

старайтесь соблюдать социальное дистанцирование (по крайней мере 1,5 м);

не прикасайтесь к лицу и глазам руками;

кашляйте и чихайте в салфетку или сгиб локтя;

не забывайте пользоваться антисептиком.

В то же время в Украине продолжают фиксировать случаи новых штаммов Covid-19. Немало украинских областей по эпидемиологическим показателям приближаются к желтой зоне карантина, который, в частности, предусматривает ужесточение ограничений.

При определении желтой зоны проведение массовых мероприятий (с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории) будет запрещено.