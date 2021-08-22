24 августа Украине исполнится 30 лет. За это время накопилось немало достижений.

Факты ICTV решили рассказать о самых ярких научных достижениях за 30 лет независимости.

Сварка живых тканей

В 1993 году ученые института электросварки имени Евгения Патона после ряда экспериментов доказали, что можно не сшивать, а сваривать мягкие ткани.

Таким методом сваривали ткани животных, а затем – ткани удаленных органов человека.

Технологию применяют в десятках украинских клиник и изучают зарубежные специалисты. Метод имеет широкие перспективы развития применения в ряде медицинских направлений.

Гидроскальпель

В 2012 году ученые под руководством профессора Виктора Бочарова изобрели жидкий струйный скальпель.

Принцип действия этого медицинского инструмента заключается в том, что из него, как из шприца, под высоким давлением бьет тонкая струя воды. С помощью гидроскальпеля можно резать ткань и капилляры, не повреждая крупные сосуды. Также с его помощью можно удалять злокачественные раковые опухоли.

Ученые называют гидроскальпель экономически выгодным и надежным изобретением. С его помощью сокращается продолжительность операции, а, как следствие, – и время реабилитации после хирургического вмешательства.

Одними из первых использовать гидроструйный скальпель начали хирурги Киевской городской клинической больницы №1.

Эко-инъекционный шприц

Шприц без пластика и стекла изобрел в 2013 году ученый из Донецка Иван Бондаренко. Такой инструмент не вредит экологии и снижает риск распространения СПИДа и гепатита С, так как игла шприца ломается, что делает невозможным повторное использование.

Изобретением украинца заинтересовались крупные иностранные производители медикаментов.

Борьба с раком

Научный сотрудник отдела молекулярной и квантовой биофизики Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Ольга Марценюк вычислила закономерность, по которой мутированые пары хромосом встраиваются в ДНК человека и приводят к опасным болезням, в частности к раку.

Это открытие дает надежду в будущем преодолеть рак и другие болезни, к которым приводят мутации.

В 2016 году Ольга Марценюк и доктор биологических наук Дмитрий Говорун стали лауреатами Международной премии Scopus Awards Ukraine в номинации Лучший коллектив ученых, который добился значительных научных результатов без западных коллабораций.

Антибиотик Батумин

В 2005 году ученые Института микробиологии и вирусологии НАН Украины создали антибиотик, который обладает высокой активностью ко всем видам стафилококка, даже тех, которые не убивали другие препараты.

По своему химическому составу препарат не имеет аналогов в мире.

Исследования продолжались 30 лет. После успешного завершения разработки препарат продали в Бельгию, где и началось массовое производство.

Неинвазивный анализатор крови

В 2000-х ведущий научный сотрудник Харьковского института неврологии, психиатрии и наркологии Академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук Анатолий Малыхин совместно с директором ООО НПК Біопромінь Анатолием Пулавским создали аппарат Біопромінь (АМП).

Благодаря этому устройству можно делать анализ крови более чем по 130 показателям, не используя ни одной капли крови.

Погрешность, как и во время обычного анализа крови, не превышает 2%, а результат готов уже через 180-720 секунд.

Прибор Біопромінь не имеет аналогов в мире. Выпускают его с 2006 года.

Зарегистрирован он в 28 странах (Беларуси, Чехии, Китае, ОАЭ и др). В Китае и Мексике АМП внедрен на государственном уровне, а в Беларуси используется в пансионатах и санаториях для мониторинга состояния пациента.

В июле 2018 года такие анализаторы передали первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова.

Кровоспас

Уникальное кровоостанавливающее средство, являющееся дешевой альтернативой импортному Целоксу, украинские ученые-волонтеры создали в 2015 году.

Препарат разработали для того, чтобы его мог применить кто угодно на поле боя.

Благодаря Кровоспасу образуется плотный массивный сгусток, который надежно закупоривает рану. Удалить средство так же легко. Для гемостаза требуется меньше чем три минуты.

В мае 2016 года средство получило сертификат соответствия. Использовать его можно как на фронте, так и в мирной жизни, в частности, в медицине катастроф, в службе скорой помощи, травматологии и хирургии.

Шов-молния

Самостоятельно справиться бойцам с ранением можно и благодаря изобретению полтавчанина Виталия Запеки.

Остановить неартериальное кровотечение за 10-15 секунд можно, наложив шов-молнию.

К телу она клеится с помощью клейкой перфорированной пленки типа пластыря, чтобы кожа могла дышать в области крепления.

В 2002 году Виталий Запека получил декларационный патент на свое изобретение Накладной хирургический шов SAPEK №51950 A.

Титановый эндопротез

Значительно дешевле импортных аналогов и титановый эндопротез тазобедренного сустава, который в 2015 году представили ученые Национальной академии наук Украины.

Металл обладает высокой биосовместимостью и не отторгается тканями тела человека, в отличие от сплава кобальта, хрома и молибдена.

Кроме того, такой протез изнашивается в шесть раз медленнее чем любой другой современный аналог и не крошится.

ИВЛ из пакета

В то время, когда началась пандемия коронавируса, а аппаратов искусственной вентиляции легких не хватало, анестезиолог из Харькова Владимир Корсунов смастерил устройство, которое в странах Европы производят ведущие компании по изготовлению медтехники и которое стоит несколько тысяч долларов.

В Украине он обошелся в несколько сотен гривен. А первое, что нужно, – качественный, нетоксичный полиэтилен.

Опреснение морской воды

Профессор Одесской государственной академии холода Леонард Смирнов разработал технологию опреснения морской воды, после чего ее даже можно пить.

Благодаря специальному способу замораживания морская вода превращается в кристаллы, с поверхности которых можно удалить соли, вредные примеси и тяжелые изотопы водорода дейтерий и тритий, что угнетают ДНК, гены и нервную систему человека.

Гибкий суперконденсатор

В 2011 году изобретение специалистов из Львовской политехники вошло в топ-100 лучших разработок мира по версии американского журнала R&D Magazine.

Их гибкий тканевый суперконденсатор работает на солнечной батарее и может зарядить даже мобильный телефон.

Система энергосбережения – компактная, гибкая и может крепиться к любой поверхности.

Измеритель скорости

Китайские предприниматели подписали договор о сотрудничестве с Винницким национальным техническим университетом на $100 тыс. после изобретения местного ученого Виталия Огородникова.

Мужчина разработал устройство, которое может определять скорость автомобиля в момент аварии по остаточной деформации транспортного средства.

Такой способ является гораздо более точным, чем определение по тормозному пути.

Съедобный полиэтилен

Около 15 лет харьковчанин Сергей Тымчук работал над решением проблемы пластиковых отходов.

В основе его пищевого полиэтилена – кукурузный крахмал.

Продукты можно есть прямо с такой упаковкой. Продукты в ней хранятся дольше, а если ее выбросить, то она разложится за несколько недель.

Изобретения школьников

Вклад в украинскую науку делают не только профессора и сотрудники научных институтов, но и ученики обычных школ. Их достижения – современны. Многих из них отмечают и признают за рубежом. Дальше – несколько из них.

Маска, которая распознает симптомы Covid-19

Школьники из Днепра разработали умную маску, которая за полминуты измеряет температуру тела, частоту дыхания и насыщение кислородом крови.

Данные автоматически поступают в смартфон благодаря специально разработанному приложению. Без подзарядки работать прибор может сутки.

Примерная стоимость маски – 500 грн.

Пульсар

Ученик из Днепра Макар Дробышев смастерил устройство Пульсар, которое во время ходьбы вырабатывает до пяти вольт напряжения.

Этого достаточно, чтобы подпитать аккумулятор смартфона.

Очистка рек с помощью камыша

Десятиклассница из Новокаховской школы №1 Виктория Панченко получила бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев и выиграла грант на сумму $15 тыс. для обучения в Государственном университете Нью-Йорка за проект по очистке рек.

Девушка предлагает изготавливать из камыша специальные конструкции понтонного типа, а затем помещать их в воду.

Такое биоплато, утверждает девушка, поможет очистить реки естественным путем без механического вмешательства в экосистему.

Фото: Depositphotos, Біопромінь