20 августа Факты ICTV завершили голосование за знаковые события в истории Украины, которое длилось с 2 августа. В нем приняли участие более 30 тыс. украинцев, которые выбирали из 100 событий, список которых помогли составить историки и известные медиаперсоны.
По результатам голосования украинцы выбрали:
- Провозглашение независимости Украины;
- Революция достоинства;
- Крещение Киевской Руси;
- Основание Запорожской Сечи;
- Образование Киевского княжества;
- Война на востоке Украины;
- Восстановление украинского государства;
- Подписание соглашения об ассоциации с ЕС;
- Получение Томоса об автокефалии ПЦУ;
- Жизнь и творчество Тараса Шевченко.
Эксперты же определили наиболее знаковыми следующие события:
- Революция достоинства в Украине;
- Провозглашение независимости Украины;
- Оранжевая революция;
- Крещение Киевской Руси;
- Принятие Конституции Украины;
- Начало войны на востоке Украины;
- Голодомор;
- Авария на Чернобыльской АЭС;
- Акт воссоединения УНР и ЗУНР;
- Начало Национально-освободительной войны.
Из этих списков Факты ICTV выбрали семь событий, которые стоит вспомнить на 30-ю годовщину независимости. В нашем лонгриде вы найдете информацию о событиях, оказавших наибольшее влияние на создание нашей государственности и национальной идентичности, а также которые определили приоритеты на будущие годы.
А историки рассказали, почему именно эти события сыграли ключевую роль в истории Украины.
Эксперты спецпроекта
Факты ICTV хотят еще раз выразить благодарность историкам и медиаперсонам, которые присоединились к созданию списка знаковых событий, а также рассказали об их важности для нашего государства:
- Алим Алиев (заместитель генерального директора Украинского института);
- Олег Бажан (кандидат исторических наук, исследователь истории украинской диаспоры);
- Ольга Балицкая (депутат КГГА);
- Александр Богуцкий (CEO Starlight Media);
- Павел Гай-Нижник (доктор исторических наук);
- Лилия Гриневич (экс-министр образования и науки Украины);
- Ярослав Грицак (доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета);
- Владимир Дмитрук (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НАН Украины);
- Игорь Исиченко (церковный и общественный деятель, архиепископ на покое);
- Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова на ICTV);
- Александра Коваль (украинская общественная деятельница, экс-президент ОО Форум издателей);
- Константин Кондратюк (украинский ученый-историк, доктор исторических наук, почетный профессор Львовского университета);
- Анна Марущенко (руководительница Фонда региональных инициатив);
- Тамара Марценюк (доцентка кафедры социологии, гендерная експертка Украинского Хельсинского союза по правам человека);
- Юрий Мыцик (доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины);
- Владимир Молчанов (старший научный сотрудник Института истории НАН Украины);
- Александр Мусиенко (руководитель центра военно-правовых исследований);
- Игорь Рейтерович (руководитель политико-правовых программ украинского Центра общественного развития);
- Ольга Сагайдак (искусствовед);
- Юрий Скира (кандидат исторических наук);
- Александр Солонтай (руководитель программы практической политики, эксперт Института политического образования);
- Тарас Тополя (солист группы Антитела);
- Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента);
- Максим Черкашин (соорганизатор музыкального фестиваля Файне місто, руководитель общественной организации Образовательно-аналитический центр);
- Юрий Юзич (историк, председатель Наблюдательного совета Пласт — НСОУ);
- Василий Яблонский (кандидат исторических наук);
- Олеся Яхно (политтехнолог, кандидат политических наук);
Напомним, голосование за знаковые события в истории Украины началось 1 августа. В нем могли принять участие все желающие и отдать свой голос за события, которые они считают наиболее значимыми в истории нашей страны.
В голосовании было представлено 100 событий, которые охватывали период от расселения славян и создания Киевского княжества до Революции достоинства и начала войны на Донбассе.