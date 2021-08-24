20 августа Факты ICTV завершили голосование за знаковые события в истории Украины, которое длилось с 2 августа. В нем приняли участие более 30 тыс. украинцев, которые выбирали из 100 событий, список которых помогли составить историки и известные медиаперсоны.

По результатам голосования украинцы выбрали:

Провозглашение независимости Украины; Революция достоинства; Крещение Киевской Руси; Основание Запорожской Сечи; Образование Киевского княжества; Война на востоке Украины; Восстановление украинского государства; Подписание соглашения об ассоциации с ЕС; Получение Томоса об автокефалии ПЦУ; Жизнь и творчество Тараса Шевченко.

Эксперты же определили наиболее знаковыми следующие события:

Революция достоинства в Украине; Провозглашение независимости Украины; Оранжевая революция; Крещение Киевской Руси; Принятие Конституции Украины; Начало войны на востоке Украины; Голодомор; Авария на Чернобыльской АЭС; Акт воссоединения УНР и ЗУНР; Начало Национально-освободительной войны.

Из этих списков Факты ICTV выбрали семь событий, которые стоит вспомнить на 30-ю годовщину независимости. В нашем лонгриде вы найдете информацию о событиях, оказавших наибольшее влияние на создание нашей государственности и национальной идентичности, а также которые определили приоритеты на будущие годы.

А историки рассказали, почему именно эти события сыграли ключевую роль в истории Украины.

Эксперты спецпроекта

Факты ICTV хотят еще раз выразить благодарность историкам и медиаперсонам, которые присоединились к созданию списка знаковых событий, а также рассказали об их важности для нашего государства:

Алим Алиев (заместитель генерального директора Украинского института);

Олег Бажан (кандидат исторических наук, исследователь истории украинской диаспоры);

Ольга Балицкая (депутат КГГА);

Александр Богуцкий (CEO Starlight Media);

Павел Гай-Нижник (доктор исторических наук);

Лилия Гриневич (экс-министр образования и науки Украины);

Ярослав Грицак (доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета);

Владимир Дмитрук (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НАН Украины);

Игорь Исиченко (церковный и общественный деятель, архиепископ на покое);

Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова на ICTV);

Александра Коваль (украинская общественная деятельница, экс-президент ОО Форум издателей);

Константин Кондратюк (украинский ученый-историк, доктор исторических наук, почетный профессор Львовского университета);

Анна Марущенко (руководительница Фонда региональных инициатив);

Тамара Марценюк (доцентка кафедры социологии, гендерная експертка Украинского Хельсинского союза по правам человека);

Юрий Мыцик (доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины);

Владимир Молчанов (старший научный сотрудник Института истории НАН Украины);

Александр Мусиенко (руководитель центра военно-правовых исследований);

Игорь Рейтерович (руководитель политико-правовых программ украинского Центра общественного развития);

Ольга Сагайдак (искусствовед);

Юрий Скира (кандидат исторических наук);

Александр Солонтай (руководитель программы практической политики, эксперт Института политического образования);

Тарас Тополя (солист группы Антитела);

Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента);

Максим Черкашин (соорганизатор музыкального фестиваля Файне місто, руководитель общественной организации Образовательно-аналитический центр);

Юрий Юзич (историк, председатель Наблюдательного совета Пласт — НСОУ);

Василий Яблонский (кандидат исторических наук);

Олеся Яхно (политтехнолог, кандидат политических наук);

Напомним, голосование за знаковые события в истории Украины началось 1 августа. В нем могли принять участие все желающие и отдать свой голос за события, которые они считают наиболее значимыми в истории нашей страны.

В голосовании было представлено 100 событий, которые охватывали период от расселения славян и создания Киевского княжества до Революции достоинства и начала войны на Донбассе.