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Факты / Украина / Общество
Владислав Бомбела |

Украинцы и эксперты выбрали знаковые события в истории Украины

Знакові події в історії України

20 августа Факты ICTV завершили голосование за знаковые события в истории Украины, которое длилось с 2 августа. В нем приняли участие более 30 тыс. украинцев, которые выбирали из 100 событий, список которых помогли составить историки и известные медиаперсоны.

По результатам голосования украинцы выбрали:

  1. Провозглашение независимости Украины;
  2. Революция достоинства;
  3. Крещение Киевской Руси;
  4. Основание Запорожской Сечи;
  5. Образование Киевского княжества;
  6. Война на востоке Украины;
  7. Восстановление украинского государства;
  8. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС;
  9. Получение Томоса об автокефалии ПЦУ;
  10. Жизнь и творчество Тараса Шевченко.

Эксперты же определили наиболее знаковыми следующие события:

  1. Революция достоинства в Украине;
  2. Провозглашение независимости Украины;
  3. Оранжевая революция;
  4. Крещение Киевской Руси;
  5. Принятие Конституции Украины;
  6. Начало войны на востоке Украины;
  7. Голодомор;
  8. Авария на Чернобыльской АЭС;
  9. Акт воссоединения УНР и ЗУНР;
  10. Начало Национально-освободительной войны.

Из этих списков Факты ICTV выбрали семь событий, которые стоит вспомнить на 30-ю годовщину независимости. В нашем лонгриде вы найдете информацию о событиях, оказавших наибольшее влияние на создание нашей государственности и национальной идентичности, а также которые определили приоритеты на будущие годы.

А историки рассказали, почему именно эти события сыграли ключевую роль в истории Украины.

Эксперты спецпроекта

Факты ICTV хотят еще раз выразить благодарность историкам и медиаперсонам, которые присоединились к созданию списка знаковых событий, а также рассказали об их важности для нашего государства:

  • Алим Алиев (заместитель генерального директора Украинского института);
  • Олег Бажан (кандидат исторических наук, исследователь истории украинской диаспоры);
  • Ольга Балицкая (депутат КГГА);
  • Александр Богуцкий (CEO Starlight Media);
  • Павел Гай-Нижник (доктор исторических наук);
  • Лилия Гриневич (экс-министр образования и науки Украины);
  • Ярослав Грицак (доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета);
  • Владимир Дмитрук (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НАН Украины);
  • Игорь Исиченко (церковный и общественный деятель, архиепископ на покое);
  • Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова на ICTV);
  • Александра Коваль (украинская общественная деятельница, экс-президент ОО Форум издателей);
  • Константин Кондратюк (украинский ученый-историк, доктор исторических наук, почетный профессор Львовского университета);
  • Анна Марущенко (руководительница Фонда региональных инициатив);
  • Тамара Марценюк (доцентка кафедры социологии, гендерная експертка Украинского Хельсинского союза по правам человека);
  • Юрий Мыцик (доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины);
  • Владимир Молчанов (старший научный сотрудник Института истории НАН Украины);
  • Александр Мусиенко (руководитель центра военно-правовых исследований);
  • Игорь Рейтерович (руководитель политико-правовых программ украинского Центра общественного развития);
  • Ольга Сагайдак (искусствовед);
  • Юрий Скира (кандидат исторических наук);
  • Александр Солонтай (руководитель программы практической политики, эксперт Института политического образования);
  • Тарас Тополя (солист группы Антитела);
  • Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента);
  • Максим Черкашин (соорганизатор музыкального фестиваля Файне місто, руководитель общественной организации Образовательно-аналитический центр);
  • Юрий Юзич (историк, председатель Наблюдательного совета Пласт — НСОУ);
  • Василий Яблонский (кандидат исторических наук);
  • Олеся Яхно (политтехнолог, кандидат политических наук);

Напомним, голосование за знаковые события в истории Украины началось 1 августа. В нем могли принять участие все желающие и отдать свой голос за события, которые они считают наиболее значимыми в истории нашей страны.

В голосовании было представлено 100 событий, которые охватывали период от расселения славян и создания Киевского княжества до Революции достоинства и начала войны на Донбассе.

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