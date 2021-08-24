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Факти / Україна / Суспільство
Владислав Бомбела |

Українці та експерти обрали знакові події в історії України

Знакові події в історії України

20 серпня Факти ICTV завершили голосування за знакові події в історії України, яке тривало з 2 серпня. У ньому взяли участь понад 30 тис. українців, які обирали з-поміж 100 подій, список яких допомогли скласти історики та відомі медіаперсони.

За результатом голосування Українці обрали:

  1. Проголошення незалежності України;
  2. Революція гідності;
  3. Хрещення Київської Русі;
  4. Заснування Запорізької Січі;
  5. Утворення Київського князівства;
  6. Війна на сході України;
  7. Відновлення української держави;
  8. Підписання угоди про асоціацію з ЄС;
  9. Отримання Томосу про автокефалію ПЦУ;
  10. Життя і творчість Тараса Шевченка.

Експерти ж визначили найбільш знаковими такі події:

  1. Революція гідності;
  2. Проголошення незалежності України;
  3. Помаранчева революція;
  4. Хрещення Київської Русі;
  5. Ухвалення Конституції України;
  6. Початок війни на сході України;
  7. Голодомор;
  8. Аварія на Чорнобильській АЕС;
  9. Акт злуки УНР і ЗУНР;
  10. Початок Національно-визвольної війни.

З цих списків Факти ICTV обрали сім подій, які варто пригадати на 30-ту річницю Дня Незалежності. У нашому лонгріді ви знайдете інформацію про події, які найбільше вплинули на творення нашої державності та національної ідентичності, а також визначили пріорітети на майбутні роки.

А історики розповіли, чому саме ці події зіграли ключову роль в історії України.

Експерти спецпроекту

Факти ICTV хочуть ще раз висловити подяку історикам та медіаперсонам, які долучилися до створення списку знакових подій, а також розповіли про їхню важливість для нашої держави:

  • Алім Алієв (заступник генерального директора Українського інституту);
  • Олег Бажан (кандидат історичних наук, дослідник історії української діаспори);
  • Ольга Балицька (депутат КМДА);
  • Олександр Богуцький (CEO Starlight Media);
  • Павло Гай-Нижник (доктор історичних наук);
  • Лілія Гриневич (екс-міністр освіти та науки України);
  • Ярослав Грицак (доктор історичних наук, професор Українського католицького університету);
  • Володимир Дмитрук (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НАН України);
  • Ігор Ісіченко (церковний та громадський діяч, архієпископ-емерит);
  • Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова на ICTV);
  • Олександра Коваль (українська громадська діячка, екс-президент ГО Форум видавців);
  • Костянтин Кондратюк (український вчений-історик, доктор історичних наук, почесний професор Львівського університету);
  • Ганна Марущенко (очільниця Фундації регіональних ініціатив);
  • Тамара Марценюк (доцентка кафедри соціології, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини);
  • Юрій Мицик (доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України);
  • Володимир Молчанов (старший науковий співробітник Інституту історії НАН України);
  • Олександр Мусієнко (керівник центру військово-правових досліджень);
  • Ігор Рейтерович (керівник політико-правових програм українського Центру суспільного розвитку);
  • Ольга Сагайдак (мистецтвознавець);
  • Юрій Скіра (кандидат історичних наук);
  • Олександр Солонтай (керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти);
  • Тарас Тополя (соліст гурту Антитіла);
  • Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента);
  • Максим Черкашин (співорганізатор музичного фестивалю Файне місто, керівник громадської організації Освітньо-аналітичнй центр);
  • Юрій Юзич (історик, голова Наглядової ради Пласт – НСОУ);
  • Василь Яблонський (кандидат історичних наук);
  • Олеся Яхно (політтехнолог, кандидат політичних наук).

Нагадаємо, голосування за знакові події в історії України розпочалося 1 серпня. У ньому могли взяти участь всі охочі і віддати свій голос за події, які вони вважають найбільш значущими в історії нашої країни.

У голосуванні було представлено 100 подій, які охоплювали період від розселення слов’ян і створення Київського князівства до Революції гідності й початку війни на Донбасі.

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