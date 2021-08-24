20 серпня Факти ICTV завершили голосування за знакові події в історії України, яке тривало з 2 серпня. У ньому взяли участь понад 30 тис. українців, які обирали з-поміж 100 подій, список яких допомогли скласти історики та відомі медіаперсони.
За результатом голосування Українці обрали:
- Проголошення незалежності України;
- Революція гідності;
- Хрещення Київської Русі;
- Заснування Запорізької Січі;
- Утворення Київського князівства;
- Війна на сході України;
- Відновлення української держави;
- Підписання угоди про асоціацію з ЄС;
- Отримання Томосу про автокефалію ПЦУ;
- Життя і творчість Тараса Шевченка.
Експерти ж визначили найбільш знаковими такі події:
- Революція гідності;
- Проголошення незалежності України;
- Помаранчева революція;
- Хрещення Київської Русі;
- Ухвалення Конституції України;
- Початок війни на сході України;
- Голодомор;
- Аварія на Чорнобильській АЕС;
- Акт злуки УНР і ЗУНР;
- Початок Національно-визвольної війни.
З цих списків Факти ICTV обрали сім подій, які варто пригадати на 30-ту річницю Дня Незалежності. У нашому лонгріді ви знайдете інформацію про події, які найбільше вплинули на творення нашої державності та національної ідентичності, а також визначили пріорітети на майбутні роки.
А історики розповіли, чому саме ці події зіграли ключову роль в історії України.
Експерти спецпроекту
Факти ICTV хочуть ще раз висловити подяку історикам та медіаперсонам, які долучилися до створення списку знакових подій, а також розповіли про їхню важливість для нашої держави:
- Алім Алієв (заступник генерального директора Українського інституту);
- Олег Бажан (кандидат історичних наук, дослідник історії української діаспори);
- Ольга Балицька (депутат КМДА);
- Олександр Богуцький (CEO Starlight Media);
- Павло Гай-Нижник (доктор історичних наук);
- Лілія Гриневич (екс-міністр освіти та науки України);
- Ярослав Грицак (доктор історичних наук, професор Українського католицького університету);
- Володимир Дмитрук (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НАН України);
- Ігор Ісіченко (церковний та громадський діяч, архієпископ-емерит);
- Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова на ICTV);
- Олександра Коваль (українська громадська діячка, екс-президент ГО Форум видавців);
- Костянтин Кондратюк (український вчений-історик, доктор історичних наук, почесний професор Львівського університету);
- Ганна Марущенко (очільниця Фундації регіональних ініціатив);
- Тамара Марценюк (доцентка кафедри соціології, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини);
- Юрій Мицик (доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України);
- Володимир Молчанов (старший науковий співробітник Інституту історії НАН України);
- Олександр Мусієнко (керівник центру військово-правових досліджень);
- Ігор Рейтерович (керівник політико-правових програм українського Центру суспільного розвитку);
- Ольга Сагайдак (мистецтвознавець);
- Юрій Скіра (кандидат історичних наук);
- Олександр Солонтай (керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти);
- Тарас Тополя (соліст гурту Антитіла);
- Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента);
- Максим Черкашин (співорганізатор музичного фестивалю Файне місто, керівник громадської організації Освітньо-аналітичнй центр);
- Юрій Юзич (історик, голова Наглядової ради Пласт – НСОУ);
- Василь Яблонський (кандидат історичних наук);
- Олеся Яхно (політтехнолог, кандидат політичних наук).
Нагадаємо, голосування за знакові події в історії України розпочалося 1 серпня. У ньому могли взяти участь всі охочі і віддати свій голос за події, які вони вважають найбільш значущими в історії нашої країни.
У голосуванні було представлено 100 подій, які охоплювали період від розселення слов’ян і створення Київського князівства до Революції гідності й початку війни на Донбасі.