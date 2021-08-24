20 серпня Факти ICTV завершили голосування за знакові події в історії України, яке тривало з 2 серпня. У ньому взяли участь понад 30 тис. українців, які обирали з-поміж 100 подій, список яких допомогли скласти історики та відомі медіаперсони.

За результатом голосування Українці обрали:

Проголошення незалежності України; Революція гідності; Хрещення Київської Русі; Заснування Запорізької Січі; Утворення Київського князівства; Війна на сході України; Відновлення української держави; Підписання угоди про асоціацію з ЄС; Отримання Томосу про автокефалію ПЦУ; Життя і творчість Тараса Шевченка.

Експерти ж визначили найбільш знаковими такі події:

Революція гідності; Проголошення незалежності України; Помаранчева революція; Хрещення Київської Русі; Ухвалення Конституції України; Початок війни на сході України; Голодомор; Аварія на Чорнобильській АЕС; Акт злуки УНР і ЗУНР; Початок Національно-визвольної війни.

З цих списків Факти ICTV обрали сім подій, які варто пригадати на 30-ту річницю Дня Незалежності. У нашому лонгріді ви знайдете інформацію про події, які найбільше вплинули на творення нашої державності та національної ідентичності, а також визначили пріорітети на майбутні роки.

А історики розповіли, чому саме ці події зіграли ключову роль в історії України.

Експерти спецпроекту

Факти ICTV хочуть ще раз висловити подяку історикам та медіаперсонам, які долучилися до створення списку знакових подій, а також розповіли про їхню важливість для нашої держави:

Алім Алієв (заступник генерального директора Українського інституту);

Олег Бажан (кандидат історичних наук, дослідник історії української діаспори);

Ольга Балицька (депутат КМДА);

Олександр Богуцький (CEO Starlight Media);

Павло Гай-Нижник (доктор історичних наук);

Лілія Гриневич (екс-міністр освіти та науки України);

Ярослав Грицак (доктор історичних наук, професор Українського католицького університету);

Володимир Дмитрук (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НАН України);

Ігор Ісіченко (церковний та громадський діяч, архієпископ-емерит);

Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова на ICTV);

Олександра Коваль (українська громадська діячка, екс-президент ГО Форум видавців);

Костянтин Кондратюк (український вчений-історик, доктор історичних наук, почесний професор Львівського університету);

Ганна Марущенко (очільниця Фундації регіональних ініціатив);

Тамара Марценюк (доцентка кафедри соціології, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини);

Юрій Мицик (доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України);

Володимир Молчанов (старший науковий співробітник Інституту історії НАН України);

Олександр Мусієнко (керівник центру військово-правових досліджень);

Ігор Рейтерович (керівник політико-правових програм українського Центру суспільного розвитку);

Ольга Сагайдак (мистецтвознавець);

Юрій Скіра (кандидат історичних наук);

Олександр Солонтай (керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти);

Тарас Тополя (соліст гурту Антитіла);

Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента);

Максим Черкашин (співорганізатор музичного фестивалю Файне місто, керівник громадської організації Освітньо-аналітичнй центр);

Юрій Юзич (історик, голова Наглядової ради Пласт – НСОУ);

Василь Яблонський (кандидат історичних наук);

Олеся Яхно (політтехнолог, кандидат політичних наук).

Нагадаємо, голосування за знакові події в історії України розпочалося 1 серпня. У ньому могли взяти участь всі охочі і віддати свій голос за події, які вони вважають найбільш значущими в історії нашої країни.

У голосуванні було представлено 100 подій, які охоплювали період від розселення слов’ян і створення Київського князівства до Революції гідності й початку війни на Донбасі.