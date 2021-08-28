В Днепре одно из агентств ритуальных услуг показало фото из будущего каталога коллекции погребальной одежды для женщин.

Соответствующие фото одежды для покойниц агентство опубликовало в соцсети.

— Каталог первой коллекции одежды для усопших уже практически готов. Мы рады первыми в Украине представить эту коллекцию, — говорится в сообщении.

На снимках видно, как несколько моделей с закрытыми глазами и сложенными руками лежат в гробу. Таким образом девушки позировали и представили женскую одежду для захоронения.

Модели были в разноцветных платьях и платочках, прикрывавших голову. Также одной из девушек положили в гроб цветы для усиления образа.

В общем представили платья в разных цветах, в том числе в красном, синем и черном.

В то же время в Telegram-канале Дніпро Областний прокомментировали такую ​​инициативу агентства, отметив, что смерть моде не помешает.

— Смерть моде не помешает: в Днепре представили коллекцию женской одежды для захоронения. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города, — говорится в сообщении.

Как пишут в канале, в агентстве считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь.

Источник: Angels, Дніпро Обласний

Фото: Angels