У Дніпрі одне з агентств ритуальних послуг показало фото з майбутнього каталогу колекції поховального одягу для жінок.
Відповідні фото одягу для покійниць агентство опублікувало у соцмережі.
– Каталог першої колекції одягу для покійних вже практично готовий. Ми раді першими в Україні представити цю колекцію, – йдеться в повідомленні.
На знімках видно, як кілька моделей із заплющеними очима та складеними руками лежать у труні. Таким чином дівчата позували та презентували жіночий одяг для поховання.
Моделі були у різнокольорових сукнях та хустинках, що прикривали голову. Також одній із дівчат поклали в турну квіти для посилення образу.
Загалом презентували сукні у різних кольорах, зокрема у червоному, синьому та чорному.
Водночас у Telegram-каналі Дніпро Обласний прокоментували таку ініціативу агентства, зазначивши, що смерть моді не завадить.
– Смерть моді не завадить: у Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста, – йдеться в повідомленні.
Як пишуть у каналі, в агентстві вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь.
Джерело: Angels, Дніпро Обласний
Фото: Angels