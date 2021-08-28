У Дніпрі одне з агентств ритуальних послуг показало фото з майбутнього каталогу колекції поховального одягу для жінок.

Відповідні фото одягу для покійниць агентство опублікувало у соцмережі.

– Каталог першої колекції одягу для покійних вже практично готовий. Ми раді першими в Україні представити цю колекцію, – йдеться в повідомленні.

На знімках видно, як кілька моделей із заплющеними очима та складеними руками лежать у труні. Таким чином дівчата позували та презентували жіночий одяг для поховання.

Моделі були у різнокольорових сукнях та хустинках, що прикривали голову. Також одній із дівчат поклали в турну квіти для посилення образу.

Загалом презентували сукні у різних кольорах, зокрема у червоному, синьому та чорному.

Водночас у Telegram-каналі Дніпро Обласний прокоментували таку ініціативу агентства, зазначивши, що смерть моді не завадить.

– Смерть моді не завадить: у Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста, – йдеться в повідомленні.

Як пишуть у каналі, в агентстві вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь.

Джерело: Angels, Дніпро Обласний

Фото: Angels