Вересень 2021: що зміниться в Україні у вересні 2021

Із 1 вересня 2021 року на українців чекає низка змін. Так, саме на перший місяць осені випадає старт податкової амністії і початок навчального року з новим меню для школярів.

Що ще зміниться в Україні з 1 вересня 2021 року і протягом місяця – читайте у матеріалі.

Карантин в Україні

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 жовтня. Його правила залишаються незмінними – країна поділена на чотири зони (зелена, жовта, помаранчева та червона), для кожної з яких встановлено свої обмеження.

Наразі уся територія України входить до зеленої зони карантину, для якої встановлено найм’якші обмеження.

У цій зоні потрібно обов’язково носити маски у транспорті, громадських місцях і дотримуватись дистанції у 1,5 м. На вулиці маски не потрібні.

Найсуворіші правила діятимуть для регіонів, які потрапили у червону зону. Тут заборонять роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, освітніх закладів (окрім дитсадків і початкової школи) тощо.

Комунальні тарифи

Фіксована базова річна ціна газу у вересні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн/куб. м. Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг (7,80 грн/куб. м), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн/куб. м), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн/куб. м), а також ГК Нафтогаз України (7,96 грн/куб. м).

Найвищу ціну на газ – 13,5 грн/куб. м – встановили три обласні енергопостачальні компанії: Чернівецька, Житомирська та Херсонська.

Проте загалом більшість компаній встановили ціни до 9 грн/куб. м.

Для всіх, хто відмовився від річного тарифу на газ, у вересні діятимуть місячні тарифи. Найнижчий місячний тариф залишається на рівні 7,99 грн/куб. м у газопостачальних компаній Галнафтогаз та Стрийнафтогаз. Найвищий місячний тариф у вересні встановила газопостачальна компанія Енергія країни – 20,96 грн/куб. м.

Компанія Нафтогаз для клієнтів постачальника останньої надії (яким вона і є), встановила новий тариф у вересні на рівні 12,00 грн/куб. м.

Ціна на електроенергію

З 1 вересня Кабінет міністрів залишив тариф на електроенергію без змін на рівні 1,68 грн за кВт/год. Це буде останній місяць з фіксованим тарифом для всього населення.

А вже із жовтня споживачі платитимуть за світло залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає.

Субсидії і пільги для переселенців

Громадяни, яким потрібно подати новий пакет документів для отримання субсидії, можуть зробити це до кінця вересня. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, абсолютній більшості українців, зокрема пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично.

Тобто не потрібно подавати жодних додаткових заяв. А от новий пакет документів повинні подати громадяни, яким:

субсидію надавали у грошовій безготівковій формі;

субсидію призначили за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму;

індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, і внутрішньо переміщеним особам;

субсидію призначили без урахування осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Крім того, з 5 вересня набуває чинності закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб в Україні від наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики.

Тому за неналежне виконання зобов’язань за кредитними договорами для них більше:

Не нараховується штраф. Не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу. Не застосовуються інші майнові санкції.

Початок навчального року

В Україні навчальний рік розпочнеться вчасно – з 1 вересня. Він проходитиме у звичному режимі, але з дотриманням протиепідемологічних норм.

Міністерство охорони здоров’я рекомендувало організувати свято Першого дзвоника просто неба, а час проведення урочистої лінійки максимально скоротити.

Також школам радять не змішувати учнів різних класів і утриматися від запрошення на 1 вересня колективів, які не працюють у закладі.

Але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попередив: якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус в Україні погіршиться, школярі можуть знову піти на дистанційне навчання.

Також він зазначив, що школи зможуть працювати у червоній, помаранчевій та жовтій зонах карантину, якщо 80% персоналу навчальних закладів буде вакциновано.

У Києві в разі встановлення жовтого або помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки заклади організовуватимуть освітній процес у змішаному форматі: як дистанційно, так і очно в закладі освіти із дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Однак виключно за умови вакцинації 80% і більше працівників закладу освіти.

У разі встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть дистанційно. Винятком є дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти.

Також у Києві встановили низку заборон, які діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня.

Так, батькам заборонять відвідувати заклади освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на Сovid-19, проведеного не більше як за 72 години до відвідування закладу.

Заборона діятиме у всіх зонах карантину. Крім того, у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, незалежно від форм власності, та в інклюзивно-ресурсних центрах заборонять:

проводити масові (освітні, наукові, тематичні та інші) заходи без надітих усіма учасниками засобів індивідуального захисту;

вхід групами та масове перебування у закладі батьків.

Перед початком школи майбутні першокласники повинні пройти медогляд і відвідати таких лікарів:

хірурга;

ортопеда-травматолога;

офтальмолога;

стоматолога;

здати аналіз крові на гемоглобін;

здати інші аналізи та відвідати спеціалістів за показаннями.

За результатами обстеження педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку №086-1/о про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі.

А ще першачкам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою №063/о. Учні 2-11 класів також мають проходити медичний огляд раз на рік, але необов’язково перед навчальним роком. Потрібні консультації та аналізи за віком повинен підказати педіатр чи сімейний лікар.

Старт реформи нової української школи

З 1 вересня стартує реформа Нової української школи (НУШ) у пілотних п’ятих класах 136 шкіл України. Повноцінно проект запрацює з 1 вересня 2022 року.

Відповідно до стандартів НУШ, заняття у п’ятому класі передбачають впровадження інноваційних підходів до навчання, тому типовий навчальний план стає варіативним.

Це означає, що вчителі самостійно обиратимуть предмети та інтегровані курси з урахуванням побажань учнів. Самі ж педагоги отримують повну академічну свободу.

Змін зазнали й підходи до розробки та використання освітньої програми закладу освіти. Так, новий типовий навчальний план не має поділу на предмети, зате у ньому є дев’ять освітніх галузей:

мовно-літературна;

математична;

природнича;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізична культура.

Заклад освіти повинен самостійно визначити перелік навчальних дисциплін, інтегрованих курсів та варіативний освітній компонент для кожної галузі.

За умови 5-денного навчального тижня гранично допустиме тижневе навантаження становить 28 годин на тиждень (980 годин на рік). Також виділено дві додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Свідоцтва про закінчення початкової школи

З 1 вересня набуває чинності наказ МОН, який передбачає, що в Україні видаватимуть свідоцтва про здобуття початкової освіти. Документи про освіту видаватимуться на кожному рівні, як того вимагає закон Про повну загальну середню освіту.

Замовлення, виготовлення та облік свідоцтв про початкову освіту здійснюватиметься в електронній формі.

Свідоцтво не буде пластиковим та не матиме додатку, а школам не потрібно буде вести облік видачі документів про початкову освіту. Батькам за бажання зможуть видати паперову копію електронного свідоцтва на аркуші паперу формату А4 із підписом директора школи та печаткою.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень.

Нові норми харчування у школах

З 1 вересня 2021 року набуває чинності постанова Кабміну про нові норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

У документі розписана калорійність сніданку, обіду та вечері за віковими групами. Так, у разі споживання лише сніданку вона має становити 25-30% від добової потреби, для обіду відповідна частка збільшується до 35%.

Згідно із постановою, у шкільному харчуванні зменшиться кількість цукру та хліба й збільшиться кількість фруктів, м’яса та молока.

Так, цукру стане менше у 2-2,5 рази. Удвічі скоротиться кількість хліба (30-50 г замість 60-80 г на одне приймання їжі). Фруктів буде до 100 г на одне приймання їжі. Кількість м’яса збільшиться до двох порцій по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей.

За новими нормами, школярі отримуватимуть одну порцію молока чи молочних продуктів щодня. Водночас з норм харчування виключили кондитерські вироби, адже вони містять велику кількість цукру та трансжири. Не увійшли до них і консерви (м’ясні, рибні, овочеві) через високий вміст солі та можливу наявність консервантів.

Перехідний період запровадження нових норм харчування триватиме з 1 вересня 2021-го до 1 січня 2022 року.

Податкова амністія

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування або, як його ще називають, податкова амністія стартує 1 вересня 2021 року.

Тепер громадяни, які ухилялися від сплати податків, зможуть відкрити свої справжні доходи, уникнувши покарання.

Для цього треба подати декларацію у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го. Йдеться лише про активи фізичних осіб, які з’явилися у їхній власності до 1 січня 2021 року, але за них не були сплачені податки.

У добровільній декларації не потрібно вказувати джерела походження доходів. Із цих доходів треба лише сплатити збір:

5% – за активи на рахунках українських банків;

9% – за активи на рахунках за кордоном;

2,5% – від номінальної вартості державних облігацій, придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022-го.

Подавати декларації можна з 1 вересня через Електронний кабінет платника. Форму декларації і порядок подання можна подивитися за посиланням. Також на сайті Державної податкової служби є приклади її заповнення.

Курс долара і ціна на бензин

Згідно з прогнозом економіста Олександра Хмелевського, у вересні долар коштуватиме 28 грн. Причинами девальвації гривні (зниження курсу валюти) стануть погашення значних іноземних позик у вересні та закупівля природного газу до опалювального сезону.

Витрати валюти значно збільшаться ще й тому, що ціни на природний газ порівняно із серпнем 2020 року зросли вчетверо.

А от українські АЗС зобов’язали знизити ціни на бензин та дизель. У середньому 1 л дизельного палива (ULSD 10 ppm) повинен коштувати 21,11 грн, а 1 л бензинів автомобільних (GASOLINE 10 ppm) – 25,53 грн.

Водночас з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 грн за 1 л, а дизельного палива – 28,11 грн за 1 л.

Заборона на в’їзд для авто на придністровських номерах

Автомобілям із Придністровського регіону Молдови на номерах так званої республіки з 1 вересня заборонено в’їзд на територію України.

Номерні знаки на авто мають бути узгодженого зразка або нейтральними, інакше транспортні засоби не зможуть перетнути кордон.

Ще один європейський лоукостер в Україні

Німецький лоукостер Eurowings з 1 вересня 2021 року почне літати за маршрутом Дюссельдорф – Київ. Авіакомпанія виконуватиме рейси у напрямку Дюссельдорф – Київ – Дюссельдорф тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди і щоп’ятниці.

Eurowings є одним із дочірніх підрозділів авіаційного холдингу Lufthansa Group.

Але варто врахувати, що з 1 серпня під час в’їзду до Німеччини необхідно мати результати негативного Covid-тесту, підтвердження одужання від хвороби або підтвердження проходження повного курсу вакцинації.

Тест необхідно зробити максимум за 72 годин до в’їзду (ПЛР) або за 48 годин до в’їзду (швидкий тест на антигени).

Вихідні у вересні

У перший місяць осені не передбачається державних свят, які могли б вплинути на кількість вихідних. Тому в перший осінній місяць 2021 року українці працюватимуть 22 дні.

Скільки відпочиватимуть українці у вересні 2021 – читайте у нашому матеріалі.