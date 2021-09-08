В Украине ежемесячно в продажу будет поступать три тысячи дополнительных билетов на поезда.

Столько проездных документов высвободится после уменьшения количества мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, больше всего результаты нововведения почувствуют пассажиры 13 поездов, среди которых в частности №738 Киев – Запорожье, №7/8 Киев – Черновцы, №82 Новоалексеевка – Харьков.

Так, после результатов дата-аналитики в одном из поездов бронирование отменили полностью, потому что места не использовались вообще. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех – на четверть.

– Мы меняем устаревшие системы внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей приобретать билеты на поезда заранее, – объясняет Александр Перцовский.

До этого места, которые оставались для рабочих поездок и не были приобретены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда.

Однако часто пассажиры не успевали их покупать, а Укрзализныця теряла прибыль.

– Почти 3 тыс. билетов – это небольшой процент по сравнению с тем количеством, что Укрзализныця продает ежемесячно, но некоторые пассажиры точно почувствуют разницу, – убеждает руководитель пассажирского направления Укрзализныци.

В августе появилась информация об изменении тарифов на грузовые перевозки в Укрзализныце.

Тем временем заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большое строительство Кирилл Тимошенко заверил, что это не будет касаться пассажирских перевозок.

Приоритетом для последних является повышение комфорта в поездах.