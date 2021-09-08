В Україні щомісяця до продажу надходитиме три тисячі додаткових квитків на потяги.

Стільки проїзних документів вивільниться після зменшення кількості місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників.

За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, найбільше результати нововведення відчують пасажири 13 потягів, серед яких зокрема №738 Київ – Запоріжжя, №7/8 Київ – Чернівці, №82 Новоолексіївка – Харків.

Так, після результатів дата-аналітики в одному з поїздів бронювання скасували повністю, бо місця не використовувалися взагалі. У дев’яти поїздах кількість заброньованих місць зменшили наполовину, а в трьох – на чверть.

– Ми змінюємо застарілі системи внутрішнього бронювання пасажирських квитків Укрзалізниці. Після аналізу напрямків та заповнюваності поїздів стало зрозуміло, що є варіанти скоротити кількість таких броней, щоб дати пасажирам більше можливостей купувати квитки на поїзди заздалегідь, – пояснює Олександр Перцовський.

Раніше місця, які залишалися для робочих поїздок і не були придбані, потрапляли у вільний продаж перед відправленням поїзда.

Однак часто пасажири не встигали їх купувати, а Укрзалізниця втрачала прибуток.

– Майже 3 тис. квитків – це невеликий відсоток у порівнянні з тією кількістю, що Укрзалізниця продає щомісячно, але деякі пасажири точно відчують цю зміну, – переконує керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці.

У серпні з’явилася інформація про зміну тарифів на вантажні перевезення в Укрзалізниці.

Натомість заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко запевнив, що це не стосуватиметься пасажирських перевезень.

Пріоритетом для останніх є підвищення комфорту в поїздах.