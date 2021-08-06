Укрзализныця не будет повышать тарифы для населения — Тимошенко

Укрзализныця изменит тарифы на грузовые перевозки, но это не касается пассажирских перевозок. Приоритетом для последних является повышение комфорта в поездах.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.

Отвечая на вопрос журналистов, как новая команда Министерства инфраструктуры будет решать проблему хронической убыточности УЗ, Кирилл Тимошенко отметил, что анонсированное повышение тарифов на перевозки до 6 августа касается только грузов.

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Скоро Наблюдательный совет УЗ, по словам Тимошенко, объявит конкурс на нового руководителя.

— Не буду говорить, кого я там вижу, потому что это будет давлением на Наблюдательный совет компании, — сказал Тимошенко.

Тимошенко добавил, что новая команда Министерства инфраструктуры ищет инвестора на Центральный железнодорожный вокзал, делает проект городских электричек City Express в Киеве, Днепре и Харькове.

Они также работают с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава – есть всего три лидера в мире, – чтобы в этом году начать строить свой завод по производству поездов.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о планах предоставить УЗ в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка 130 новых грузовых электрических локомотивов французской компании Alstom.

Это стало возможным благодаря ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Францией.