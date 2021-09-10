На Полтавщине в селе Хоришки нашли мертвой в собственном доме 59-летнюю женщину. Правоохранителей вызвал сын, который гостил у матери.

Женщина жила одна, а ее сын живет в Кременчуге, имеет жену и троих детей, рассказывают соседи.

Женщина умерла в результате страшного избиения, об этом свидетельствовали синяки по всему телу, а подозреваемым сразу стал сын погибшей.

По версии следствия, Руслан начал избивать мать во дворе. Он несколько раз ударил ее металлическим кружкой по голове. Затем Светлана села на скамью перед домом. Там сын бил ее уже руками и ногами.

Руслан продолжил избивать мать и в доме. Тяжелые удары по голове стали для женщины смертельными.

Соседи озадачены, ведь ни разу не видели даже ссор между матерью и сыном.

— Она все хвасталась и говорила, что мне Руслан деньги дает, — рассказывает соседка женщины.

Дядя Руслана подтверждает версию полиции и говорит: Руслан впал в бешенство, когда увидел мать в нетрезвом состоянии.

Он и сам попал под горячую руку племянника, но зла на родственника не держит.

Возможно, Руслан и сумел бы сдержать свой гнев, но он и сам на момент скандала был пьян.

Сейчас он — подозреваемый, суд избрал для него арест на время следствия. И это будет для 39-летнего мужчины уже не первый раз, потому что в юности он отсидел за то, что зарезал односельчанина.

Теперь Руслан собственноручно лишил себя матери, а еще и жены и троих детей, потому что свою семью он точно не увидит в последующие годы.