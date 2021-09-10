На Полтавщині у селі Хорішків знайшли мертвою у власному домі 59-річну жінку. Правоохоронців викликав син, який гостював у матері.

Жінка жила сама, а її син мешкає у Кременчуку, має дружину та трьох дітей, розповідають сусіди.

Жінка померла внаслідок страшного побиття, про це свідчили синці на всьому тілі, а підозрюваним одразу став син загиблої.

За версією слідства, Руслан почав бити матір на подвір’ї. Він кілька разів вдарив її металевим кухлем по голові. Потім Світлана сіла на лаву перед будинком. Там син бив її вже руками і ногами.

Руслан продовжив лупцювати матір і в хаті. Важкі удари по голові стали для жінки смертельними.

Сусіди спантеличені, адже жодного разу не бачили навіть сварок між матір’ю та сином.

– Вона все хвалилася і казала, ось, мені Руслан гроші дає, – розповідає сусідка жінки.

Дядько Руслана підтверджує версію поліції і каже: Руслан оскаженів, коли побачив матір напідпитку.

Він і сам потрапив під гарячу руку племінника, але зла на родича не тримає.

Можливо, Руслан і зміг би стримати свій гнів, однак він і сам на момент скандалу був п’яний.

Тепер він підозрюваний, суд обрав для нього арешт на час слідства. І це буде для 39-річного чоловіка вже не вперше, бо в юності він відсидів за те, що зарізав односельця.

Руслан власноруч позбавив себе матері, а ще й дружини та трьох дітей, бо свою сім’ю він точно не побачить наступними роками.