Погода на выходные в Украине (11 и 12 сентября)

Погода в Украине на выходные 11 и 12 сентября ожидается очень солнечной. По данным Укргидрометцентра, осадков не будет.

Однако возможны дожди с грозами в воскресенье, 12 сентября, на территории Крымского полуострова и в Херсоне. В этих местностях температура будет оставаться такой же, как и на всей территории Украины.

В субботу, 11 сентября, в Украине осадков не будет — как днем, так и ночью. Дневная температура — от +21 до +24, ночью похолодает — от +11 до +14, в некоторых регионах столбики термометра будут показывать от +9.

В столице на выходные ожидаются такие же погодные условия — солнечно и без дождей. Возможен холодный ветер, поэтому несмотря на отсутствие осадков лучше все же тепло одеваться.

В воскресенье, 12 сентября, температура воздуха преимущественно будет держаться на уровне от +22 до +24 градусов по Цельсию. В северных и восточных областях Украины будет холоднее на несколько градусов — от +20 до +22.

В то же время в Киеве ожидается прекрасная солнечная погода и температура от +23 до +25. Ночью возможно похолодание на 10 градусов — от +13 до +15 без осадков.