Погода на вихідні в Україні (11 та 12 вересня)

Погода в Україні на вихідні 11 та 12 вересня очікується дуже сонячною. За даними Укргідрометцентру, опадів не буде.

Однак можливі дощі з грозами у неділю, 12 вересня, на території Кримського півострова та у Херсоні. У цих місцевостях температура залишатиметься такою ж, як і на всій території України.

У суботу, 11 вересня, в Україні опадів не буде – як вдень, так і вночі. Денна температура – від +21 до +24, вночі стане холодніше – від +11 до +14, у деяких регіонах стовпчики термометра показуватимуть від +9.

У столиці на вихідні очікуються такі ж погодні умови – сонячно та без дощів. Можливий холодний вітер, тож попри відсутність опадів краще все ж тепло одягатися.

У неділю, 12 вересня, температура повітря переважно триматиметься на рівні від +22 до +24 градусів за Цельсієм. У північних та східних областях України буде холодніше на декілька градусів – від +20 до +22.

Водночас у Києві очікується прекрасна сонячна погода та температура від +23 до +25. Вночі можливе похолодання на 10 градусів – від +13 до +15 без опадів.