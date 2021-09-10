На Житомирщине агента ФСБ РФ приговорили к восьми годам тюрьмы — СБУ

Бердичевский городской районный суд приговорил к 8 годам заключения агента ФСБ РФ, собирал секретную информацию об украинских военных.

Преступника задержала Служба безопасности Украины в апреле этого года.

Вражеский агент признал свое сотрудничество с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Осужденный также дал показания, подтверждающие, что российская спецслужба ведет разведывательно-подрывную деятельность на территории Украины.

По данным правоохранителей, 22-летний житель Житомирской области был завербован вражеской спецслужбой и собирал для них информацию из воинских частей региона.

Он выполнял задания так называемых кураторов за денежное вознаграждение, в частности проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВСУ, готовил для них подробные схемы территорий воинских частей.

— Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО. Речь идет о местах их обитания, изучении их образа жизни, данные про их персональный автотранспорт, маршруты передвижения и т.д., — отмечают в СБУ.

С момента задержания до вынесения приговора злоумышленник находился под стражей.