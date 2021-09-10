На Житомирщині агента ФСБ РФ засудили до восьми років в’язниці – СБУ

Бердичівський міський районний суд засудив до 8 років ув’язнення агента ФСБ РФ, який збирав секретну інформацію про українських військових.

Злочинця затримала Служба безпеки України у квітні цього року.

Ворожий агент визнав свою співпрацю з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

Засуджений також дав свідчення, які підтверджують, що російська спецслужба веде розвідувально-підривну діяльність на території України.

За даними правоохоронців, 22-річний мешканець Житомирської області був завербований ворожою спецслужбою і збирав для них інформацію із військових частин регіону.

Він виконував завдання так званих кураторів за грошову винагороду, зокрема проводив відеозйомку об’єктів підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, готував для них детальні схеми територій військових частин.

– Окремим завданням від ФСБ РФ було встановлення персональної інформації про представників керівного та особового складу підрозділу ССО. Йдеться про місця їх проживання, вивчення їхнього способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо, – зазначають в СБУ.

Від моменту затримання до моменту винесення вироку зловмисник перебував під вартою.