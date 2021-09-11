Погода на 12 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 12 сентября будут теплой, ближе к обеденному времени она станет даже жаркой. По данным Укргидрометцентра, в то же время может быть небольшой ветер во всех областях.

На территории Крыма ожидаются дневные дожди. Осадки затронут ряд городов — Симферополь, Керчь, Евпаторию, Ялту и другие.

На востоке, севере, западе и в центре страны будет оставаться теплая и солнечная погода. В Украине температура будет держаться на уровне от +22 до +28 градусов по Цельсию.

12 сентября днем ​​температура на юге от +25 до +27, на востоке от +24 до +26, в центре от +22 до +24, на севере от +24 до +26, на западе от +23 до +25. По данным Укргидрометцентра, в столице будет теплая погода без осадков, столбики термометра будут показывать от +23 до +25.

Ночью похолодает по меньшей мере на 10 градусов, температура будет держаться на уровне от +9 до +11. На юге ожидается от +12 до +14, на востоке — от +11 до +13, в центре — от +11 до +13, на севере — от +10 до +12, на западе — от +8 до +10.

Укргидрометцентр прогнозирует, что ночью в Киеве также будет холодная погода. Столбики термометра в столице будут показывать от +11 до +13 градусов по Цельсию.