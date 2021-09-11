Погода на 12 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 12 вересня буде теплою, ближче до обіднього часу вона стане навіть спекотною. За даними Укргідрометцентру, водночас може бути невеликий вітер у всіх областях.

На території Криму очікуються денні дощі. Опади зачеплять низку міст – Сімферополь, Керч, Євпаторію, Ялту та інші.

На сході, півночі, заході та у центрі країни залишатиметься тепла та сонячна погода. В Україні температура триматиметься на рівні від +22 до 28 градусів за Цельсієм.

12 вересня вдень температура на півдні від +25 до +27, на сході від +24 до +26, у центрі від +22 до +24, на півночі від +24 до +26, на заході від +23 до +25. За даними Укргідрометцентру, у столиці буде тепла погода без опадів, стовпчики термометра показуватимуть від +23 до +25.

Вночі стане холодніше щонайменше на 10 градусів, температура триматиметься на рівні від +9 до +11. На півдні очікується від +12 до +14, на сході – від +11 до +13, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +10 до +12, на заході – від +8 до +10.

Укргідрометцентр прогнозує, що вночі у Києві також буде холодна погода. Стовпчики термометра у столиці показуватимуть від +11 до +13 градусів за Цельсієм.