В зоне населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области российские оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата мины калибра 82 мм. В результате двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения, еще двое — боевые травмы.

По данным ОТУ Північ, украинским защитникам оказали первую медицинскую помощь, после чего транспортировали в лечебное учреждение. Медицинские работники оценивают состояние здоровья одного пострадавшего военного как средней тяжести, остальных трех — удовлетворительное.

ОТУ Схід также сообщил об обстреле позиций украинских защитников с запрещенного оружия. Оккупанты ранили еще троих военнослужащих.

По последним данным, наши бойцы получили ранения средней тяжести. Воинов срочно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

По состоянию на утро 11 сентября, российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял украинские позиции в зоне Новогнатовки и возле Золотого-4.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм. Оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое защитников получили осколочные ранения. Состояние их здоровья — средней тяжести.

Фото: Операция объединенных сил

Источник: ОТУ Схід, ОТУ Північ