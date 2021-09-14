Где учиться на программиста в Украине после 9 класса и какими навыками нужно обладать

Программисты в Украине очень востребованы, ведь IT-сфера бурно развивается во всем мире. Сейчас на рынке труда спрос на таких специалистов стремительно растет.

Вопрос о том, куда пойти учиться на программиста после 9 класса, волнует сейчас многих школьников. Профессия стала одной из самых привлекательных для молодежи, поскольку она открывает большие перспективы для них.

Подробнее о том, куда можно пойти учиться после 9 класса на программиста и стоит ли — в материале Фактов ICTV.

Можно ли учиться на программиста после 9 класса

Пойти учиться на программиста после 9 класса в Украине можно в колледж или техникум с профильным уклоном.

Среди самых известных образовательных учреждений: Экономико-технологический колледж КИБиТ, Киевский колледж компьютерных технологий и экономики Национального авиационного университета, Киевский колледж связи (ККЗ) и Компьютерная академия ШАГ.

Впрочем, в комментарии Фактам ICTV продуктовый директор Doc.ua Кирилл Латыш отметил, что следует окончить полностью школу, а затем поступать в институт.

— Я рекомендую сначала окончить школу, а потом идти в университет — на профильную специальность. Пойти учиться на программиста можно в Киевский национальный университет им. Шевченко или в Киевский политехнический институт им. Сикорского, — делится эксперт.

Также школьники могут воспользоваться многочисленными курсами и осваивать профессию самостоятельно. В частности, Кирилл рекомендует курсы Projector.

С помощью этих уроков можно изучать системные и точечные навыки в дизайне интерфейсов, графдизайне, разработке, менеджменте и тому подобном.

Какие предметы нужно сдавать на программиста после 9 класса

Для поступления в колледж обычно нужно иметь высокий средний аттестационный балл, особенно по математике, информатике и английскому языку.

Также по решению образовательного учреждения, вероятно, нужно будет сдавать дополнительные вступительные экзамены.

Какие навыки следует развивать

Кирилл Латыш назвал топ-4 критерия, которые нужны для программиста:

знание в области структур данных и алгоритмов;

умение разбивать сложные задачи на простые;

иметь абстрактное мышление;

знание английского языка, физики.

— Чтобы стать действительно крутым специалистом, нужно наработать свой опыт. А он получается только за счет наших ошибок, которые заставляют учиться, потому что хорошо запоминаются. Не бойтесь ошибиться — это часть обучения, — советует эксперт.

Кроме того, Кирилл рекомендует прочитать книгу Дональда Кнута Искусство программирования. В ней говорится об основных алгоритмах, информационных структурах и тому подобном.

Профессия программиста: плюсы и минусы

Из преимуществ этой профессии Кирилл назвал возможность быстро учиться, делая ошибки; возможность работать откуда угодно; огромная сфера применения навыков.

Касательно недостатков, то эксперт считает, что часто будет необходимо вмешиваться в работу других людей и разбираться в чужом коде.

Также Кирилл утверждает, что конкуренция — высока, и продолжит расти.