Програмісти в Україні дуже затребувані, адже IT-сфера бурхливо розвивається в усьому світі. Нині на ринку праці попит на таких спеціалістів стрімко зростає.

Питання щодо того, куди піти навчатися на програміста після 9 класу, хвилює зараз багатьох школярів. Ця професія стала однією з найбільш привабливих для молоді, оскільки вона відкриває великі перспективи для них.

Детальніше про те, куди можна піти навчатися після 9 класу на програміста та чи варто – у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна навчатись на програміста після 9 класу

Піти навчатися на програміста після 9 класу в Україні можна до коледжу чи технікуму з профільним ухилом.

Серед найвідоміших освітніх закладів: Економіко-технологічний коледж КІБіТ, Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету, Київський коледж зв’язку (ККЗ) та Комп’ютерна академія ШАГ.

Втім, у коментарі Фактам ICTV продуктовий директор Doc.ua Кирило Латиш зазначив, що варто закінчити повністю школу, а вже потім вступати до інституту.

– Я рекомендую спочатку закінчити школу, а потім йти в університет – на профільну спеціальність. Піти навчатися на програміста можна в Київський національний університет ім. Шевченка або у Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, – ділиться експерт.

Також школярі можуть скористатися численними курсами й освоювати професію самостійно. Зокрема Кирило рекомендує курси Projector.

За допомогою цих уроків можна вивчати системні і точкові навички в дизайні інтерфейсів, графдизайні, розробці, менеджменті тощо.

Які предмети треба здавати на програміста після 9 класу

Для вступу в коледж зазвичай потрібно мати високий середній атестаційний бал, особливо з математики, інформатики та англійської мови.

Також за рішенням освітнього закладу, ймовірно, варто буде здавати додаткові вступні іспити.

Які навички слід розвивати

Кирило Латиш назвав топ-4 критерії, які потрібні для програміста:

знання в сфері структур даних і алгоритмів;

уміння розбивати складні завдання на прості;

мати абстрактне мислення;

знання англійської мови, фізики.

– Щоб стати дійсно крутим спеціалістом, потрібно набути власного досвіду. А він виходить тільки за рахунок наших помилок, які змушують вчитися, бо добре запам’ятовуються. Не бійтеся помилитись – це частина навчання, – радить експерт.

Окрім того, Кирило рекомендує прочитати книгу Дональда Кнута Мистецтво програмування. У ній йдеться про основні алгоритми, інформаційні структури тощо.

Професія програміста: плюси і мінуси

Із переваг цієї професії Кирило назвав можливість швидко вчитися, роблячи помилки; можливість працювати звідки завгодно; величезна сфера застосування навичок.

Щодо недоліків, то експерт вважає, що часто буде необхідно втручатися в роботу інших людей та розбиратися в чужому коді.

Також Кирило переконує, що конкуренція висока і продовжуватиме рости.