Правоохранители задержали боевика, который в 2014 году штурмовал здание СБУ в Луганской области

Служба безопасности Украины задержала боевика, который в 2014 году участвовал в штурме и захвате здания СБУ на территории Луганской области. По данным СБУ, в апреле 2014 года житель поселка Станица Луганская присоединился к составу незаконных вооруженных формирований.

Подозреваемый взламывал вместе с ними двери служебных помещений Службы безопасности. Злоумышленник искал документы, грабил и уничтожал технику, материальные ценности в здании по заданию главарей.

Однако это не все, что совершил подозреваемый. Боевик после штурма помещений СБУ дежурил на баррикадах, которые возвели представители вооруженного формирования.

Он обеспечивал “пропуск” на входе в здание СБУ, которое захватили. После этого мужчина “служил” на блокпосте возле Станицы Луганской и проверял документы, вещи и транспортные средства лиц, которые намеревались пересечь мост через Северский Донец.

Однако у подозреваемого произошел конфликт с другими боевиками, в результате чего он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию и скрываться в Луганской области.

Правоохранители выяснили местонахождение злоумышленника и задержали возле поселка Белокуракино. Боевику сообщили о подозрении по статье 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

За содеянное злоумышленнику может грозить тюремное заключение сроком до восьми лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.