Правоохоронці затримали бойовика, який у 2014 році штурмував будівлю СБУ на Луганщині

Служба безпеки України затримала бойовика, який у 2014 році брав участь у штурмі та захопленні будівлі СБУ на території Луганської області. За даними СБУ, у квітні 2014 року мешканець селища Станиця Луганська приєднався до складу незаконних збройних формувань.

Підозрюваний зламував разом з іншими двері службових приміщень Служби безпеки. Зловмисник шукав документи, розграбовував та знищував техніку, матеріальні цінності у будівлі за завданням ватажків.

Однак це не все, що накоїв підозрюваний. Бойовик після штурму приміщень СБУ чергував на барикадах, які звели представники збройного формування.

Він забезпечував “пропуск” на вході до будівлі СБУ, яку захопили. Після цього чоловік “служив” на блокпості біля Станиці Луганської та перевіряв документи, речі й транспортні засоби осіб, які мали намір перетнути міст через Сіверський Донець.

Однак у підозрюваного стався конфлікт з іншими бойовиками, через що він вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію та переховуватися у Луганській області.

Правоохоронці з’ясували місцеперебування зловмисника та затримали його біля селища Білокуракине. Бойовику повідомили про підозру за статтею 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

За скоєне зловмиснику може загрожувати тюремне ув’язнення терміном до восьми років. Наразі триває досудове розслідування.