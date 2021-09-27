Служба безопасности Украины разоблачила новую схему по подделке международных свидетельств о вакцинации от коронавируса. Среди клиентов злоумышленников были не только украинцы, но и иностранцы.

Организатором схемы по фальсификации Covid-свидетельств международного образца оказался житель Ивано-Франковской области. Ему помогала сообщница – жительница соседнего региона.

Кабинет для своего “офиса” они арендовали в помещении туристического агентства. Там злоумышленники и создавали копии бланков международных свидетельств о Covid-вакцинации, используя компьютер.

Впоследствии они распечатывали фейковые бланки, заполняли их и заверяли такими же поддельными печатями частных и государственных медицинских учреждений Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Клиентов организаторы схемы искали через туристическое агентство. Подделку заказывали не только жители Украины, но и иностранцы, среди которых граждане России и Молдовы.

Злоумышленники отправляли фальшивые свидетельства о вакцинации через почтовых операторов.

Стоимость одного фейкового документа составляла 1600 грн. Еженедельная же прибыль участников схемы превышала 30 тыс. грн.

Как установили правоохранители, эта преступная схема существовала еще с начала 2021 года.

Во время обысков были обнаружены черновые записи с базой “клиентов”, фальшивые справки о негативных ПЦР-тестах и фейковые международные свидетельства о вакцинации от Covid-19.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

СБУ выявила схему подделки международных Covid-свидетельств: среди клиентов были иностранцы / 4 фотографии

Стоит отметить, что Министерство здравоохранения Украины уже отреагировало на случаи подделки сертификатов о вакцинации от Covid-19 врачами в ряде регионов страны. В Минздраве инициируют отстранение руководителей учреждений, где обнаружили подобные факты.

Если же такие случаи повторятся, Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения.

В министерстве уточнили, что схемы подделки документов о вакцинации были в последнее время разоблачены в Черкасской области, на Буковине и в Днепропетровской области.