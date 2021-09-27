Ющенко: Сейчас в истории Нацбанка лучшие времена с точки зрения суверенности

Экс-президент Украины и бывший глава Национального банка назвал управление НБУ Кириллом Шевченко максимально независимым от политического влияния.

Об этом Виктор Ющенко заявил в Вене на пресс-конференции Украинский FinTech предоставляет платежные услуги для внешней торговли и для инвесторов.

— Сейчас в истории Нацбанка лучшие времена с точки зрения суверенности. Когда я проводил реформы банка — тогда вызовы по политическому влиянию никак не регулировались. Сейчас культура отношений к автономии Нацбанка радикально изменилась, — отметил Виктор Ющенко.

Ющенко добавил, что сейчас никто не позволит публично показать Главе Нацбанка Кириллу Шевченко или правлению, как надо действовать в вопросах ипотеки, кредитных линий, цены на деньги и тд. Таких вещей давно нет.

Экс-президент подчеркнул, что об эффективности и независимости действий НБУ свидетельствует интенсивный рост рынка Fintech в Украине.

— На сегодня мы имеем 7 десятков коммерческих банков, плюс 150 финансовых организаций, которые в разных частях осваивают финансовый рынок. С хорошей ликвидностью, математикой. Это все дает ответ на то, почему мы имеем лучшую динамику развития этого рынка, чем кто-либо в Европе или среди наших соседей. Это говорит о том, что мы имеем высокую школу, а с другой – что мы имеем крупнейшую в мире интенсивность развития, что есть куда эту школу приложить, — отметил экс-президент.

В то же время Виктор Ющенко подчеркнул, что перед руководством НБУ стоят сложные задачи по регуляции быстро развивающейся отрасли.

— По моему мнению, цифровой платежный рынок ждут экзамены. Для Нацбанка ближайшие 5 лет одной из самых глобальных задач будет научиться механизму контроля финансовых учреждений. Это интеллектуальный вызов, который за 5 лет освоят все финансовые системы и институты, — отметил Виктор Ющенко.

Ющенко добавил, что Нацбанку придется из комфорта, в котором они работают, выйти к серьезным ограничениям.