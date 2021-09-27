Ющенко: зараз в історії Нацбанку найкращі часи з точки зору суверенності

Екс-президент України і колишній голова Національного банку назвав управління НБУ Кирилом Шевченком максимально незалежним від політичного впливу.

Про це Віктор Ющенко заявив у Відні на прес-конференції Український FinTech надає платіжні послуги для зовнішньої торгівлі і для інвесторів.

– Зараз в історії Нацбанку найкращі часи з погляду суверенності. Коли я проводив реформи банку, тоді виклики щодо політичного впливу ніяк не регулювалися. Зараз культура ставлення до автономії Нацбанку радикально змінилася, – зазначив Віктор Ющенко.

Ющенко додає, що зараз ніхто не дозволить публічно показати голові Нацбанку чи правлінню, як треба діяти у питаннях іпотеки, кредитних ліній, ціни на гроші тощо. Таких речей давно немає.

Екс-президент підкреслив, що про ефективність і незалежність дій НБУ свідчить інтенсивне зростання ринку Fintech в Україні.

– На сьогодні ми маємо 70 комерційних банків, плюс 150 фінансових організацій, які в різних частинах освоюють фінансовий ринок. З хорошою ліквідністю, математикою. Це все дає відповідь на те, чому ми маємо найкращу динаміку розвитку цього ринку, ніж будь-хто в Європі чи серед наших сусідів. Це говорить про те, що ми маємо високу школу, а з іншого боку – що ми маємо найбільшу в світі інтенсивність розвитку, що є де цю школу застосувати, – зазначив екс-президент.

Водночас Віктор Ющенко наголосив, що перед керівництвом НБУ стоять складні завдання з регуляції галузі, що швидко розвивається.

– На мою думку, цифровий платіжний ринок чекають іспити. Для Нацбанку найближчі 5 років одним із найглобальніших завдань буде навчитися механізму контролю фінансових установ. Це інтелектуальний виклик, який за 5 років опанують всі фінансові системи та інституції, – зазначив Віктор Ющенко.

Ющенко додав, що Нацбанку доведеться з комфорту, в якому вони працюють, вийти до серйозних обмежень.