Борьба за правду и поддержка со стороны Украины: Сенцов о заключении в РФ

Бывший политзаключенный Кремля режиссер Олег Сенцов получил награду блаженного священномученика Емельяна Ковча. Вручил ее глава Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук.

Премией памяти Емельяна Ковча награждают за проявление жертвенности и гуманизма. А режиссер на собственном примере доказал, что борьба может вдохновлять человечество.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Олег Сенцов рассказал о своей борьбе за правду в тюрьмах Кремля и ощущении поддержки со стороны Украины.

— Как вы боролись за правду в условиях обреченности?

— Это были две борьбы. Большая — против Путина (президента РФ. — Ред.) и российской агрессии, когда я выступал за решеткой в ​​суде со своими речами.

Но вместе с тем была и маленькая борьба — за свое достоинство, борьба внутри, которой никто не видит. Когда люди в погонах или зэки, которые сотрудничают с администрацией, пытаются тебя сломать и сделать из тебя зомби или животное, чтобы ты перестал быть человеком.

Потому что это мир, который ломает людей, и вот эти испытания — они более тяжелые из-за того, что длятся долго. И ты ведешь борьбу — один против всей системы. Поэтому борьба за достоинство и была тяжелее для меня, и длилась дольше, чем эти выступления в судах.

— Чувствовали ли вы, что за вас будет бороться Украина и весь мир?

— С первых дней задержания, когда смог дать знать своим знакомым, что меня арестовала ФСБ, я знал, что страна будет бороться. Я знал свою страну, я в этом не сомневался. Затем был долгий разрыв, когда я находился в изоляции месяцами, когда не получал информации, но не сомневался ни одного дня, что моя страна меня не бросит. И поэтому я не могу подвести ее и людей.

Не только из-за того, что на меня смотрят или я становлюсь символом. Просто для меня было бы очень обидно, если бы я сдался или меня бы сломали. Это было бы предательством того, за что ты боролся на Майдане, в Крыму, в тюрьме. И всех погибших людей.

— Получается ли переписываться с украинцами, которые до сих пор остаются в тюрьме?

— Это очень тяжело. Я писал ребятам письма, но не до всех они доходят. Дошли до Есипенко (журналист Владислав Есипенко был задержан в Крыму весной этого года. — Ред.), недавно — и до Валентина Выговского. У него самый большой срок заключения — почти восемь лет.

Выговский — один из тех, кого задержали в середине 2014 года, поэтому ему очень трудно и физически, и психологически. Почти все время он находился в ШИЗО (штрафном изоляторе). Это почти карцер. Поэтому всегда, когда есть возможность, я передаю письма через родственников. Но по собственному опыту знаю, что цензоры их очень не любят.

— То есть добиться правды невозможно?

— Как добиться правды там, где система направлена против тебя? Местами это российское разгильдяйство, которого достаточно, а иногда это делается намеренно.