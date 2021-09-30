В Чернобыльском заповеднике задержали браконьера с головой оленя

Сотрудники отдела государственной охраны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника задержали браконьера.

Охранники обнаружили мужчину во время планового патрулирования территории природно-заповедного фонда. Об этом сообщил Чернобыльский заповедник на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным биосферного заповедника, у браконьера с собой была голова самца оленя с рогами, мешки с мясом дичи и самодельная тачка для транспортировки определенного груза.

Правонарушителя задержали охранники. Его передали правоохранительным органам для расследования по факту незаконной охоты.

Следует отметить, что ответственность за незаконную охоту предусмотрена статьей 248 Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 тыс. до 6,8 тыс. грн), ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на этот же срок.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник