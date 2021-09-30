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Юлія Захарченко |

У Чорнобильському заповіднику затримали браконьєра з головою оленя

У Чорнобильському заповіднику затримали браконьєра з головою оленя

Співробітники відділу державної охорони Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповіднику затримали браконьєра.

Охоронці виявили чоловіка під час планового патрулювання території природно-заповідного фонду. Про це повідомив Чорнобильський заповідник на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У Чорнобильському заповіднику затримали браконьєра з головою оленя

За даними біосферного заповіднику, у браконьєра з собою була голова самця оленя з рогами, мішки з м’ясом дичини та саморобна тачка для транспортування певного вантажу.

Правопорушника затримали охоронці. Його передали правоохоронним органам для розслідування за фактом незаконного полювання.

Слід зазначити, що відповідальність за незаконне полювання передбачена статтею 248 Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тис. до 6,8 тис. грн), обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на цей же термін.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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