Погода в Украине во вторник, 5 октября, будет солнечной в большинстве регионов. Температура воздуха достигнет +21 градуса тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны будет от +14 до +21 тепла в дневное время, а ночью от +4 до +10 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют от +12 до +15 днем, а ночью от +1 до 6 градусов.

В северных областях столбики термометров покажут от +11 до +15 днем, а ночью от +2 до +5 градусов.

На юго-востоке Украины в дневное время ожидается от +12 до +17 тепла, а ночью от +3 до +9 градусов.

В Киеве днем будет от +12 до +14 градусов, а ночью от +4 до +6 градусов.

Напомним, погода в Украине на этой неделе будет преимущественно солнечной, а столбики термометров покажут до +21 тепла.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине с 4 по 8 октября, читайте далее в материале.