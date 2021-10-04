Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Сонячно і без опадів: погода в Україні на 5 жовтня

Сонячно і без опадів: погода в Україні на 5 жовтня

Погода в Україні у вівторок, 5 жовтня, буде сонячною в більшості регіонів. Температура повітря досягне +21 градуса тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, на заході країни буде від +14 до +21 тепла в денний час, а вночі від +4 до +10 градусів. 

У центральних областях синоптики прогнозують від +12 до +15 вдень, а вночі від +1 до +6 градусів. 

У північних областях стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 вдень, а вночі від +2 до +5 градусів. 

На південному сході України в денний час очікується від +12 до +17 тепла, а вночі від +3 до +9 градусів. 

укргидрометцентр

У Києві вдень буде від +12 до +14 градусів, а вночі від +4 до +6 градусів. 

Нагадаємо, погода в Україні на цьому тижні буде переважно сонячною, а стовпчики термометрів покажуть до +21 тепла. 

Детальніше про те, якою буде погода в Україні з 4 по 8 жовтня, читайте далі в матеріалі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка