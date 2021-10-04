Погода в Україні у вівторок, 5 жовтня, буде сонячною в більшості регіонів. Температура повітря досягне +21 градуса тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході країни буде від +14 до +21 тепла в денний час, а вночі від +4 до +10 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують від +12 до +15 вдень, а вночі від +1 до +6 градусів.

У північних областях стовпчики термометрів покажуть від +11 до +15 вдень, а вночі від +2 до +5 градусів.

На південному сході України в денний час очікується від +12 до +17 тепла, а вночі від +3 до +9 градусів.

У Києві вдень буде від +12 до +14 градусів, а вночі від +4 до +6 градусів.

Нагадаємо, погода в Україні на цьому тижні буде переважно сонячною, а стовпчики термометрів покажуть до +21 тепла.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні з 4 по 8 жовтня, читайте далі в матеріалі.