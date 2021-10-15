Замглавы экокомитета Криворучкина объяснила, как будет работать экологическое страхование

Запуск экологического страхования будет иметь ряд преимуществ для жителей загрязненных городов. Об этом в интервью УНИАН заявила народный депутат, замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.

Она является инициатором и автором законопроекта 6018-2 Об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного в результате деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность.

— Экологическое страхование будет работать по нескольким направлениям. Первое – это формирование действенной системы мониторинга за деятельностью субъектов хозяйствования с повышенной экологической опасностью. Второе — возмещение пострадавшим лицам вреда, причиненного жизни и здоровью в результате деятельности, которая представляет экологическую опасность. Третье — внедрение системы стимулирования предприятий, осуществляющих загрязнения, путем повышения размеров страховых платежей. При этом объединения страховых компаний имеют право по обращениям граждан инициировать проверки деятельности предприятий-загрязнителей, — объяснила Криворучкина.

Депутат напомнила, что регистрация этого законопроекта было одним из главных пунктов ее избирательной компании. Криворучкина уверена, что жители загрязненных городов ощутят результаты запуска экологического страхования.

— Во-первых, предприятия будут вынуждены уменьшать уровень выбросов, поскольку будут обязаны заключать договоры страхования по завышенным ценам (а без договора страхования деятельность осуществлять невозможно). Во-вторых, жители городов, которым причинен вред здоровью или имуществу в результате деятельности субъектов хозяйствования, смогут получить реальные выплаты от объединения страховщиков, а не судиться с субъектами хозяйствования, которые могут при больших убытках инициировать процедуры банкротства, — заявила замглавы экокомитета.

Также в интервью Елена Криворучкина напомнила, что благодаря вмешательству депутатов в бюджет Кривого Рога 3 млн грн заплатила компания Промбудресурс Кр, которая ранее организовала незаконную свалку шлака на 15 га коммунальной земли.

— Даже когда Максим Трач (депутат городского совета) ее обнаружил и озвучил, некоторые чиновники делали вид, что ее не существует, что как-то рассосется. Но активное взаимодействие местных депутатов, депутатов Верховной Рады, руководства Госэкоинспекции и правоохранительных органов дало результат. Уверена, благодаря этой истории наш родной город станет чище – во всех смыслах, — заявила народный депутат.

И добавила, что если компания не исправит все 21 нарушение, выявленные в ходе проверки, ее могут закрыть.

Напомним, в августе 2021 года депутат городского совета Кривого Рога Максим Трач заявил про незаконную свалку шлака.

Начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) промышленного загрязнения Государственной экологической инспекции Александр Скакальский заявлял, что еще в 2020-м против компании Промбудресурс Кр открывалось уголовное дело. Но проверить деятельность фирмы внепланово не удалось.

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе президента рассматривают Елену Криворучкину в качестве вероятной кандидатуры на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместо Романа Абрамовского, который еще в декабре 2020-го написал заявление об отставке.