Заступник голови екокомітету Криворучкіна пояснила, як працюватиме екологічне страхування

Запуск екологічного страхування матиме низку переваг для жителів забруднених міст. Про це в інтерв’ю УНІАН заявила народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна.

Вона є ініціатором та автором законопроекту 6018-2 Про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок діяльності, яка становить підвищену екологічну небезпеку.

– Екологічне страхування працюватиме за кількома напрямками. Перше – це формування дієвої системи моніторингу за діяльністю суб’єктів господарювання з підвищеною екологічною небезпекою. Друге – відшкодування постраждалим особам шкоди, заподіяної життю та здоров’ю внаслідок діяльності, яка становить екологічну небезпеку. Третє – впровадження системи стимулювання підприємств, що здійснюють забруднення, шляхом підвищення розмірів страхових платежів. При цьому об’єднання страхових компаній мають право за зверненнями громадян ініціювати перевірки діяльності підприємств-забруднювачів, – пояснила Криворучкіна.

Депутат нагадала, що реєстрація цього законопроекту була одним із головних пунктів її виборчої кампанії. Криворучкіна впевнена, що жителі забруднених міст відчують результати запуску екологічного страхування.

– По-перше, підприємства будуть змушені зменшувати рівень викидів, оскільки будуть зобов’язані укладати договори страхування за завищеними цінами (а без договору страхування діяльність здійснювати неможливо). По-друге, жителі міст, яким заподіяно шкоду здоров’ю або майну в результаті діяльності суб’єктів господарювання, зможуть отримати реальні виплати від об’єднання страховиків, а не судитися з суб’єктами господарювання, які можуть при великих збитках ініціювати процедури банкрутства, – наголосила заступник голови екокомітету.

Також в інтерв’ю Олена Криворучкіна заявила, що завдяки втручанню депутатів до бюджету Кривого Рогу 3 млн грн заплатила компанія Промбудресурс Кр, яка раніше організувала незаконне звалище шлаку на 15 га комунальної землі.

– Навіть коли Максим Трач (депутат міської ради) її виявив і озвучив, деякі чиновники робили вигляд, що її не існує, що якось розсмокчеться. Але активна взаємодія місцевих депутатів, депутатів Верховної Ради, керівництва Держекоінспекції та правоохоронних органів дала результат. Впевнена, завдяки цій історії наше рідне місто стане чистішим – у всіх сенсах, – заявила народний депутат.

І додала, що якщо компанія не виправить всі 21 порушення, виявлені під час перевірки, її можуть закрити.

Нагадаємо, у серпні 2021 року депутат міської ради Кривого Рогу Максим Трач заявив про незаконне звалище шлаку.

Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) промислового забруднення Державної екологічної інспекції Олександр Скакальський заявляв, що ще у 2020-му проти компанії Промбудресурс Кр відкривалася кримінальна справа. Але перевірити діяльність фірми позапланово не вдалося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента розглядають Олену Криворучкіну в якості ймовірної кандидатури на посаду міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України замість Романа Абрамовського, який ще у грудні 2020 року написав заяву про відставку.